ARCA revela que el blanqueo de capitales alcanza los US$31.252 millones en su segunda etapa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado a conocer que la segunda etapa del Régimen de Regularización de Activos culminó con un total de bienes declarados que ascendieron a US$31.252 millones. Este proceso, que comenzó en septiembre del año anterior, contó con la adhesión de más de 278 mil contribuyentes y la declaración de 267.076 cuentas. El blanqueo de capitales permitió que, hasta la fecha, se regularizaran inmuebles, cuentas bancarias y activos financieros, con un impacto significativo en la economía nacional.

De las cuentas declaradas, alrededor de 16.290 están ubicadas en el exterior, en países como Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza, y totalizan una cifra de US$1.541 millones. A su vez, se regularizaron 47.815 inmuebles, 45.646 de los cuales se encuentran en Argentina y 2.169 en el exterior. El valor total de estos bienes asciende a US$2.172 millones dentro del territorio argentino y a US$252,9 millones en el exterior.

Un dato relevante dentro del régimen fue el registro de 1.369 proyectos inmobiliarios en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI), lo que indica un interés considerable por parte de los contribuyentes en regularizar este tipo de activos. Además, se declararon US$103,6 millones en monedas digitales, lo que refleja el atractivo que ha generado este mecanismo para las inversiones en criptomonedas.

Cabe destacar que el régimen de regularización de activos no tiene costo para los contribuyentes cuando los bienes declarados no superan los 100.000 dólares. En la segunda etapa del proceso, que culminó el 7 de marzo de 2024, se aplicó una alícuota del 10% sobre el excedente de esa cifra. Para la tercera etapa, que estará vigente hasta el próximo 7 de mayo, la regularización también es gratuita para aquellos bienes que no superen los 100.000 dólares, mientras que se establece una alícuota de 15% únicamente sobre el excedente en aquellos casos que superen dicho monto. (Agencia OPI Santa Cruz)