Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta confirmó este martes su candidatura a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 18 de mayo. A través de un mensaje en redes sociales, el ex jefe de Gobierno porteño justificó su decisión con duras críticas a la gestión actual y aseguró que su regreso responde al deterioro del distrito.

“Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis“, escribió Larreta, en un posteo que rápidamente se viralizó. “Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires“, agregó.

La confirmación de su candidatura se dio a solo dos días del cierre de alianzas para los comicios legislativos porteños. Sin embargo, el ex mandatario evitó precisar por qué fuerza política competirá, en medio de las tensiones con el PRO, partido del cual es fundador. En los últimos días, se especuló con una posible expulsión de Larreta tras la negociación de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Desde su entorno, destacaron que la decisión de volver a la política porteña responde a un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la Ciudad. “Está más sucia, más insegura, no hay obras y no hay rumbo“, aseguró en una entrevista con La Nación Más, donde también marcó distancia con su sucesor, Jorge Macri. “A la luz de los resultados, la Ciudad no está bien. Hay menos policías en la calle, más delitos y menos limpieza“, sostuvo.

Larreta mencionó algunas de sus principales propuestas, entre ellas la construcción del viaducto del tren Sarmiento, la mejora del sistema de reciclado y limpieza urbana y la promoción del transporte eléctrico. También destacó su método de trabajo basado en la gestión: “Recorro la Ciudad, hablo con vecinos y anoto todo en mi cuaderno. Hoy, por ejemplo, estuve en Chacarita y en Villa del Parque, y las quejas fueron las mismas: calles sucias, menos policías y contenedores rotos“.

El ex alcalde porteño reconoció que su candidatura marca un giro en su carrera política tras su intento fallido de llegar a la Presidencia en 2023. “Perder una elección fue un golpe duro, pero confirmó mi vocación de servicio. Yo quiero ayudar y sé que puedo aportar desde la Legislatura“, afirmó.

Por último, Larreta cerró su mensaje con un llamado a los porteños: “Vuelvo porque la conozco, porque la quiero y porque sé cómo mejorarla“. (Agencia OPI Santa Cruz)