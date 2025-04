Cafiero critica a Milei por reconocer la autodeterminación de los kelpers

- Publicidad -

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y ex canciller, Santiago Cafiero, criticó con dureza al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas, en las que reconoció la autodeterminación de los kelpers, algo que generó un fuerte rechazo en el ámbito político argentino. Según Cafiero, las palabras de Milei “afectan” la soberanía nacional y contradicen una postura histórica del país en su reclamo por la soberanía de las islas.

A través de un mensaje en redes sociales, Cafiero calificó como “aberrante” que un presidente argentino no condene la “usurpación” que el Reino Unido realiza desde 1833 en las Malvinas, al tiempo que criticó su omisión de uno de los pilares fundamentales de la posición argentina en el reclamo internacional. “Es aberrante que un presidente argentino no condene la usurpación que el Reino Unido hace desde 1833 en las Islas Malvinas y omita uno de los pilares de la posición argentina en el reclamo internacional“, expresó el legislador

El ex canciller, quien estuvo al frente de la diplomacia argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, también recordó que tras la ocupación y la expulsión de los habitantes originales de las islas, no puede aplicarse el principio de autodeterminación, tal como lo establece la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que considera inaplicable este derecho en situaciones de colonización.

- Publicidad -

“Después de la ocupación y la expulsión no puede haber autodeterminación de los isleños. La Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas definió que no resulta aplicable. Milei no lo desconoce, lo entrega y afecta nuestra soberanía, por la que lucharon nuestros héroes de Malvinas“, añadió Cafiero, quien remarcó que las declaraciones de Milei son una concesión que va en contra de los principios nacionales.

Las palabras de Milei fueron pronunciadas hoy durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que el presidente expresó que “Argentina anhela que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies“, haciendo alusión a la posible decisión de los isleños de unirse a Argentina. Sin embargo, la declaración fue recibida con críticas desde diversos sectores políticos, que consideran que esta postura podría debilitar la lucha histórica del país por la soberanía de las islas. (Agencia OPI Santa Cruz)