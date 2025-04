Radicales V quieren subsumir a la UCR en el SER. La Convención Radical dejó en evidencia a los intendentes traidores y los oportunistas de turno

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Nada bueno se cierne sobre la UCR Santa Cruz o por lo menos nada para el partido como tal; sin duda, desde lo personal hay algunos militantes radicales que logran objetivos personales importantes, otros buscan sostener los privilegios de pertenecer y algunos pugnan por entrar, pero todos, sin excepción, lo hacen teniendo como meta la sumisión del centenario partido, a los designios del falso frente llamado “Por Santa Cruz”, que se reduce a una plataforma política filo kirchnerista liderada por el SER del petrolero Claudio Vidal, quien logró que algunos radicales pasaran a formar parte de su plataforma durante la campaña 2023 y ahora, el SER, se propone cooptarlos a todos y directamente promover la desaparición de la UCR como un gran partido con entidad propia, que, sin duda, siempre estuvo (y aún está) en las manos equivocadas.

El problema se genera fundamentalmente en el gobierno provincial donde hay dos líneas radicales bien definidas que se disputan la autoría de esa sumisión del radicalismo al partido SER: una que lidera Fabián Leguizamón quuien renunció a la UCR en el 2020, pero facilitó el ingreso a la Cámara de muchos afiliados de la UCR (OPI y News trabajan en la conformación del listado de radicales contratados en la legislatura provincial) y en los últimos meses el propio Leguizamón intentó reincorporarse al Partido para manejar e influir en la interna radical y lograr esa cooptación, pero no se lo permitieron. Por el otro lado: Daniel Gardonio, quien fue el precursor de la ruptura de la UCR en el 2023 y entró al SER de Vidal acompañado de los otros intendentes Radicales Juan Raúl Martínez, Carina Bosso y Matías Treppo y ahora, todos ellos, buscan absorber para el SER a los radicales que quedaron afuera en el 2023.

Una de esas afiliadas/dirigentes radicales es Roxana Reyes (actual diputada nacional por Cambiemos) quien no va a tener problemas para aliarse a Vidal, siempre que le den la diputación nacional, cuestión que no sucedería tan facilmente, por cuanto el gobernador tiene en mente para ese cargo a Daniel Álvarez, hoy Jefe de Gabinete y precedido de una mala fama que podría hacer peligrar la elección legislativa. Reyes, por su parte, ha intentado ir por dentro de la LLA, pero en Buenos Aires le han dicho que sostienen a Jairo Guzmán, (aunque cueste creer) para las elecciones en la provincia.

Es decir, la actual diputada nacional por Cambiemos, Roxana Reyes, está dispuesta a entregar la UCR a cambio de un cargo, dado que la estructura que tiene armada en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura, la obliga a repetir, no importa con qué partido o camiseta política; lo importante para ella es seguir en funciones.

Hablar para no decir nada

Si uno repasa las frases de los integrantes de la Convención Radical del día sábado distribuidas en los medios, se da cuenta hacia dónde va a ir el Radicalismo de la provincia, cuál es la intención de quienes tienen la decisión de representar al partido y aquí vamos a repasar algunas:

Juan Raúl Martínez, nombrado Presidente de la Convención por decisión de Daniel Gardonio a instancias de Claudio Vidal, dijo: “Hay una necesidad de que el radicalismo sea parte del gobierno“, y Martínez agregó “Hablamos de lo ocurrido hace unos años atrás, pero es hora de mirar para adelante”.

Luego agregó “Vamos a avanzar en una mesa de acción política, con los intendentes, el partido, algunos convencionales para ir definiendo las estrategias y poder avanzar en acuerdos electorales donde hoy los intendentes estamos dentro de un frente electoral que es Por Santa Cruz“

Y remarcó “sí, hay una necesidad de que el radicalismo sea gobierno, sea parte del gobierno, sea parte del cambio de nuestra provincia”.

Las palabras de Martínez no dejan dudas: pide y propicia que el radicalismo provincial se sume enteramente al oficialismo. Tal como lo expone, pide simple y llanamente la desaparición de la UCR en manos del SER, es decir, así como Milei le pedía al PRO que se subsumiera a La Libertad Avanza, Martínez le dice a los afiliados radicales que el radicalismo tiene necesidad de ser gobierno o que sea parte del gobierno. Esto último es lo que ocurre actualmente y ahora los intendentes radicales funcionales al gobierno provincial, les piden con otras palabras y formas más sutiles, a todos los radicales que adopten el mismo temperamento.

Por ese motivo hay dos palabritas que dijo Martínez y repiten todos los que salieron de la Convención y es el término “acuerdos electorales”, que en la práctica se traduce como “ponerse a disposición del gobierno del SER”.

Roxana Reyes, por su parte, dijo “Se hace una mesa de acción política, se debate y se genera un encuentro que va a aportar distintas miradas; el debate está abierto. Acordamos entre los distintos sectores la renovación de las autoridades de la Convención, el máximo órgano partidario, y dimos un paso clave para seguir fortaleciendo nuestro espacio”.

Y después de dar vueltas en frases que no dicen absolutamente nada, la diputada (hoy) por Cambiemos, remarcó “Celebramos el entendimiento, la unión y el compromiso de sostener y ordenar la UCR, pensando siempre en construir una alternativa sólida para los santacruceños”.

La diputada nacional navega en un océano intermedio, porque aún no ha podido asegurarse el papel que representaría en un supuesto armado junto al SER. Como dijimos, ella sueña con ser candidata a diputada nacional, pero en los planes de Vidal, no está decidido darle un lugar tan importante a un extrapartidario.

El mensaje de “construir una alternativa sólida para los santacruceños“, no sería precisamente aggiornarse, fundirse y desaparecer dentro del oficialismo como pretenden hoy los radicales, sino, y ahí está precisamente el concepto de “alternativa“, ser un partido autónomo que proponga cosas distintas. Reyes declama moralidad por un lado y juega a la seducción con un gobierno de muy baja calidad institucional y moral deplorable que, inclusive, niega la “ficha limpia” que tanto ella propone. Sin duda la dirigente radical, especula abiertamente con la continuidad de su futuro político y no con ser una alternativa con la UCR, como señala.

Daniel Gardonio, intendente de Puerto San Julián y precursor de la alianza de la UCR con el SER, igual que Leguizamón, dijo “No tiene que haber una preocupación egoísta sino pensando en el prójimo y ver cómo llevamos bienestar a los ciudadanos, atravesamos momentos difíciles en el país, en la provincia y en nuestras localidades y tenemos que trabajar por estos temas”

Las palabras de Gardonio sugieren que ningún radical puede ser tan “egoísta” que le niegue a la UCR ser parte del gobierno provincial, entregando las banderas partidarias en manos de un gobernador que tiene en su gabinete el 85% de los funcionarios del kirchnerismo residual y mantiene fuertes contactos con los dueños del partido de Néstor y Cristina.

Traidores y especuladores

Los intendentes Radicales que pugnan por hacer desaparecer el partido dentro del SER, a partir de los compromisos personales que tienen con Claudio Vidal, son traidores a la UCR.

Reyes, quien se mantiene equidistante de la UCR y el SER, no lo hace porque tiene la convicción de que el radicalismo no se puede mezclar con un gobierno provincial, que en poco más de un año ha demostrado ser inepto, corrupto y encubridor de abusadores de su propio espacio, no; Roxana Reyes navega a media agua porque está esperando un llamado del gobernador que resuene en sus oídos con la promesa de que ella será la candidata a diputada nacional.

Si eso ocurre, la UCR pasará a un segundo plano y como hacen Gardonio, Leguizamón, Martínez, Treppo y el propio Roberto Giubetich, principal operador de Vidal para aniquilar la UCR en beneficio propio y del SER, Reyes saldrá a convencer al resto de los afiliados de la necesidad de hacer un acuerdo con el oficialismo, para, en realidad, licuar la UCR en Santa Cruz, en beneficio de aquellos que siguen prendidos del partido solo para hacer negocios propios, de amigos y familiares, que ocupan lugares en la legislatura provincial, en el Congreso nacional y en cargos de tercera y cuarta categoría, pero que les aseguran un sueldo todos los meses.

Esto da sustento a las críticas que recibe el radicalismo santacruceño, donde indican que la UCR en la provincia no tiene vocación de gobernar. Y esto lo revelaremos con la difusión de los nombres, apellidos y cargos que ocupan militantes radicales, familiares y amigos en distintos estamentos de la provincia, incluyendo la Cámara de Diputados donde permanecen cómodos y apoyando al gobierno, si lo deben hacer, coo hasta hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)