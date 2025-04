Manuel Adorni: “Somos la única fuerza capaz de ganarle al kirchnerismo”

- Publicidad -

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, afirmó que La Libertad Avanza (LLA) es actualmente la única fuerza política capaz de vencer al kirchnerismo, al tiempo que apuntó contra el PRO por haber perdido “identidad” y fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Las declaraciones se dieron en el marco de su campaña electoral, en la que se presenta como referente del oficialismo libertario en territorio porteño.

“Nosotros somos lo único que hoy le puede ganar al kirchnerismo, de hecho, el PRO ha trabado en conjunto en muchas cuestiones”, sostuvo en declaraciones radiales. Agregó que “el PRO ha sido parte del cambio hace 17 años, pero hoy ha quedado sin fuerza. Es un partido que ha perdido su identidad original”.

Adorni aseguró que La Libertad Avanza ha demostrado en la Nación que puede enfrentarse al kirchnerismo con éxito. “Nosotros los hemos sacado a patadas y ellos fueron los que los hicieron volver en 2019”, enfatizó. En ese sentido, recalcó: “Creemos que la alternativa al kirchnerismo en la Ciudad somos nosotros y no el resto de las fuerzas”.

Durante la campaña, el funcionario nacional alertó sobre el avance del kirchnerismo a través de la candidatura de Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando que “está vivo políticamente” y que representa una amenaza electoral real. En ese contexto, remarcó que su fuerza política “gestiona” y que la campaña consiste en “contar lo que venimos haciendo desde el 10 de diciembre de 2023”.

“Somos oficialismo y nuestra campaña es contar que vamos a seguir haciendo en todos los rincones del país lo que venimos haciendo en el Gobierno Nacional”, explicó Adorni en la antesala de una recorrida por el barrio porteño de Recoleta.

Respecto a las críticas de Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el vocero minimizó los cuestionamientos. “Los Macris se dedican a cuestionarme y está bien, es parte del juego político, pero están equivocados en la manera y en lo que se juega en esta elección”, sostuvo.

Además, Adorni criticó duramente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que ella advirtiera que el levantamiento del cepo cambiario derivaría en una devaluación del 30%. “El kirchnerismo en general y Cristina en particular dicen cualquier estupidez porque están totalmente desenfocados. Cristina Kirchner, con un timing bastante poco común en ella, salió a anunciar una devaluación del 30%, cosa que no pasó ni va a pasar. Está mal asesorada”, disparó.

El vocero presidencial remarcó que el Gobierno nacional no le presta atención a los pronósticos de la líder del Partido Justicialista, a quien definió como “una personaje que ha tenido mucho poder y relevancia política, pero en términos de opinión es absolutamente marginal”.

“Que se divierta escribiendo tuits y por lo menos hoy no le damos la oportunidad de que le siga haciendo daño a la Argentina”, concluyó Adorni. (Agencia OPI Santa Cruz)