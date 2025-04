ADOSAC criticó al gobierno y reflotará el conflicto por incumplimiento del acuerdo paritario

- Publicidad -

En una conferencia de prensa, dirigentes del gremio docente ADOSAC criticaron este martes al Consejo Provincial de Educación (CPE) porque entienden que el gobierno provincial incumplió algunos puntos acordados en el último acuerdo paritario.

Por ello, ADOSAC convocó a un congreso extraordinario para definir una posición que podría derivar en reflotar el conflicto al considerar que se incumplió los puntos del acta de paritarias.

El secretario general de la filial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín sostuvo que “hay un proceso de ajuste que no solo afecta al sector docente, sino a la comunidad educativa en general” y consideró que existe una “reinterpretación malintencionada de la legislación vigente por parte del CPE”.

- Publicidad -

El secretario general de ADOSAC Provincial, César Alegre afirmó que el CPE “no está cumpliendo con el acuerdo paritario, donde hicimos una resolución que resguardaba los puestos de trabajo, esto significaba evitar el cierre de las salas y cursos a partir del 24 de febrero, pero nos encontramos que en Río Gallegos quieren unificar cursos, que en la práctica quiere decir cerrar salas, y no es lo que se ha consensuado”.

“También sucede en Puerto Deseado, Puerto san Julián y Piedra Buena, a pesar de que el resguardo laboral debería cumplirse como se firmó en paritaria”, indicó el dirigente.

Pidieron al Ministerio de Trabajo que “intervenga y llame a una reunión, que se pueda retomar y hacer cumplir con lo que dice la paritaria. Esto es lo más importante para ADOSAC, no puede ser que una de las partes haya firmado el acuerdo y no lo esté cumpliendo. No queremos entrar en conflicto, pero estamos llamando a un congreso y haciendo los relevamientos en todas las localidades”. (Agencia OPI Santa Cruz)