Claudia Sheinbaum rechaza cierre de frontera a ganado mexicano por parte de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender por 15 días la exportación de ganado bovino en pie procedente de territorio mexicano, medida que calificó de unilateral e injustificada. Durante su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la relación bilateral con Washington debe basarse en la coordinación y el respeto mutuo, sin imposiciones ni actos de subordinación.

La decisión de suspender las exportaciones se fundamenta en una alerta sanitaria por el gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta a animales de sangre caliente y cuya presencia ha sido objeto de vigilancia por parte de ambos gobiernos. No obstante, la mandataria aseguró que desde que se emitió la alerta, su administración trabajó de manera inmediata con las autoridades sanitarias estadounidenses, reforzando controles y protocolos sanitarios en coordinación con los organismos pertinentes.

Sheinbaum puntualizó que el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, mantuvo comunicación constante con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, para acordar acciones conjuntas. El propio Berdegué informó en la red social X que la suspensión será temporal y que durante este período se revisará la estrategia compartida para el combate de la plaga que representa el gusano barrenador, también conocido como Cochliomyia hominivorax.

La jefa de Estado sostuvo que la medida estadounidense no tiene justificación técnica, y enfatizó: “México no es piñata de nadie. Hay colaboración, hay coordinación, pero ni subordinación ni decisiones unilaterales que nos afecten sin razón. A México se le respeta”. También expresó su confianza en que la suspensión sea levantada pronto y que las pérdidas económicas para el sector ganadero nacional no sean significativas debido al carácter temporal de la decisión.

El gusano barrenador es una larva de mosca exclusiva del continente americano que pone huevos en heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las autoridades mexicanas insisten en que los controles fronterizos han sido fortalecidos para evitar la propagación de esta plaga, y esperan que en los próximos días se normalicen las exportaciones hacia Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)