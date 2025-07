Docentes y el gobierno. Escala el conflicto y el Gobernador, de amplia experiencia sindical. parece desconocer la gravedad de la crisis

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Tras iniciar el año 2025 con graves problemas de la Educación provincial irresueltos, entre ellos, no solo el salarial, sino presupuestarios, edilicios y de infraestructura, llegamos al receso invernal de julio con serios problemas entre el Consejo Provincial de Educación y la ADOSAC y AMET, los cuales tienen varias aristas y lo transformaron en una cuestión multicausal, pero fundamentalmente uno de los principales a destacar es el aspecto económico, sobre el cual las autoridades y el gremio no se han podido poner de acuerdo.

La escalada de la crisis se inició con los paros en 2024 y con los días sin clases no ya por medidas de fuerza, sino por causa de infraestructura y servicios (gas, luz, calefacción, agua) que impiden el desenvolvimiento regular de las clases en las escuelas de Santa Cruz. Esto ha forzado al gobierno provincial a dar por sentado que la promesa de los 180 días de clases no se cumplieron en el 2024 y tampoco ocurrirá en el 2025.

En ese marco, a los paros se les sumaron acciones políticas bastante absurdas como la intención de censurar al gremio docente, multarlo y prohibir que se manifiesten en lugares cercanos a las escuelas; ahora la presión oficial, no solo a la ADOSAC, sino a todos los trabajadores públicos, es descontar los días de huelga, de acuerdo a los dichos del Secretario de Estado de Trabajo de la Provincia, Javier Aravena, quien por un medio local señaló “día no trabajado, día no cobrado”, aclarando que no se trata de una amenaza sino una premisa de sentido común de que quien no trabaja no cobra.

El Gobernador Claudio Vidal tiene una base experiencial muy importante en relación a la actividad gremial. No desconoce la mecánica de acción-reacción en estos casos, pero ahora, dada su función pública, actúa exactamente como lo han hecho otros gobernadores sin pasado sindical, como fue el caso de Alicia Kirchner.Hoy, no solo el gremio docente sino un frente gremial, incluyendo trabajadores de YCRT, se han movilizado reclamándole al gobierno provincial y también al nacional de Javier Milei, desplazándose entre la Secretaría de Trabajo y el PAMI, lugar que en el último año está siendo foco de fuertes reclamos gremiales, ante la actitud displicente y sin diálogo que ha tomado el señor Jairo Guzmán, máximo responsable de la obra social de los jubilados donde está denunciado por despidos arbitrarios, malos tratos y actitudes impropias de un funcionario público- (Agencia OPI Santa Cruz)