Yo cartelizo, tú cartelizas, él carteliza, ellos cartelizan. Pablo Grasso el gran cartelizador (Informe N°1)

(Por: Rubén Lasagno) – La cartelización de la obra pública en la municipalidad de Río Gallegos no es nueva, la abordamos en exclusividad en OPI por años, cuando el actual Intendente de Río Gallegos, se desempeñaba frente al IDUV en el gobierno de Alicia Kirchner y cuando tomó a su cargo la comuna de la capital. Muchas obras, muchos millones que siempre van a parar a las mismas manos, entre un pool de empresas que con el tiempo son las mismas y en cuyo círculo económico-comercial no entra nadie. Todo está arreglado de antemano.

Cuando en estos días hablamos del mismo proceso sin transparencia en la obra pública provincial, a través de las contrataciones directas, licitaciones con nombre y apellido y especialmente mencionamos la exclusividad que tiene la constructora Chimen Aike por parte del Gobernador Claudio Vidal, no podemos dejar de lado lo que pasa con la municipalidad de Río Gallegos donde aparecen montos, inversiones en obras (algunas necesarias, otras de dudosa prioridad) por parte del intendente Pablo Grasso, un kirchnerista que trata de jugar su candidatura a gobernador en el año 2027 y está lanzado en una campaña política muy agresiva, obviamente con la utilización de dinero públicos, de cara al 2027, donde su rival más próximo, será Claudio Vidal, si es que el actual mandatario llega “políticamente sano” a su pretendida reelección.

En este contexto y poniendo la gestión de Grasso como intendente bajo la lupa, la asignación de fondos públicos para obras a empresarios amigos, viene desde el Instituto de la Vivienda, donde, a pesar de que todo el mundo sabe lo que hizo, no aparecen denuncias penales relacionadas con los ilícitos cometidos por el señor Grasso, con la complicidad de varios funcionarios que hoy siguen en la actual gestión provincial.

Las obras del intendente

Entre el 2020 y 2025, se pueden contabilizar algunas de las obras más importantes de Pablo Grasso en el municipio de esta capital, difundidas por el propio municipio pero sin decir una sola palabra son el manejo de fondos, costos, ampliaciones por mayores costos y origen de esos fondos, aunque desde el municipio han dicho que estuvieron hechas con recursos municipales.

Extensión cloacal y adoquinado de la calle Esteban Maradona ⁠Embellecimiento de la Laguna Ortiz Planetario en la Costanera Asfaltado de calle 13 y de calle 22 en el barrio San Benito Culminación de viviendas en el Barrio Municipal Parque de Agua Mini ciudad Plaza de la Provincia ⁠Primer tramo de la Bicisenda en la costanera Nuevo Gimnasio en el Barrio Municipal Equipamiento y puesta en valor del albergue del gimnasio Eva Perón Ampliación del Gimnasio Municipal Benjamín Verón Albergue del Gimnasio Juan Bautista Rocha ⁠Remodelación de la Escuela Universitaria de Oficios y Emprendimientos Remodelación de la Autovía 17 de Octubre

Los fondos públicos y los amigos de Pablo

Entre las empresas contratadas para este pool de obras, hay constructoras objeto de denuncias y cuestionamientos por irregularidades en las contrataciones durante la gestión del actual intendente, sin embargo, hasta el momento, muy poco o nada se sabe de cómo han progresado las mismas. Entre las empresas más utilizadas por Grasso (plagadas de irregularidades, sospechas y denuncias) están:

•⁠ ⁠Carrizo Stella Maris / Empresa Strella Construcciones (vinculada a procesos de quiebra y denunciada por irregularidades)

La empresa se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde 2021, lo que la inhabilitaba como proveedora del municipio. La comuna y el IDUV, a cargo de Grasso, siguieron contratando sus servicios.



desde 2021, lo que la inhabilitaba como proveedora del municipio. La comuna y el IDUV, a cargo de Grasso, siguieron contratando sus servicios. Se han presentado denuncias penales contra la gestión de Pablo Grasso por presunta “cartelización” en la obra pública. En este contexto, se ha señalado a la empresa Carrizo Stella Maris como una de las que se habría visto beneficiada de forma recurrente, incluso incumpliendo los contratos anteriores.



por presunta “cartelización” en la obra pública. En este contexto, se ha señalado a la empresa como una de las que se habría visto beneficiada de forma recurrente, incluso incumpliendo los contratos anteriores. Por denuncias periodísticas, trascendió que la empresa se habría adjudicado una gran cantidad de la obra pública en la ciudad. En 2022, se afirmó que de $2000 millones en obra pública para Río Gallegos, unos $1300 millones se habían adjudicado a Strella Construcciones.



En 2022, concejales de la oposición pidieron formalmente la inhabilitación de la empresa como proveedora del municipio debido a su situación legal. No prosperó.



debido a su situación legal. En 2023, se radicó una denuncia penal en un juzgado de Río Gallegos contra la gestión de Grasso en el IDUV y en el municipio. La denuncia citaba como ejemplo la adjudicación de obras a Carrizo Stella Maris, a pesar de estar en proceso de quiebra.

Obviamente, cada una de las denuncias fueron desestimadas por Grasso, como corresponde.



⁠Mata Negra ahora conocida como “Sustento SA”

Mata Negra es una empresa del Ingeniero Mauricio Collareda , condenado en la causa Vialidad, un ex empleado de Lázaro Báez. Beneficiada con licitaciones y adjudicaciones tanto a nivel provincial, como municipal en Río Gallegos prosiguiendo su actividad en la gestión de Pablo Grasso y también cuando éste estuvo al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).



es una empresa del Ingeniero , condenado en la causa Vialidad, un ex empleado de Lázaro Báez. Beneficiada con licitaciones y adjudicaciones tanto a nivel provincial, como municipal en Río Gallegos prosiguiendo su actividad en la gestión de y también cuando éste estuvo al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). En varias ocasiones, se ha denunciado que Mata Negra se presentó a licitaciones con ofertas que superaban significativamente el presupuesto oficial . Por ejemplo, en 2023, la empresa se presentó a una licitación para obras de pavimento en Río Gallegos con una oferta un 20% por encima del presupuesto oficial.



se presentó a licitaciones con ofertas . Por ejemplo, en 2023, la empresa se presentó a una licitación para obras de pavimento en Río Gallegos con una oferta Mata Negra ha sido denunciada por falta de pago a los trabajadores y por el abandono de obras . En el año 2021, trabajadores de una obra de viviendas en Las Heras denunciaron que la empresa no les pagaba sus haberes y que los responsables se habían ausentado, a al vez tenían trabajadores en negro a quienes les adeudaban.



. En el año 2021, trabajadores de una obra de viviendas en Las Heras denunciaron que la empresa no les pagaba sus haberes y que los responsables se habían ausentado, a al vez tenían trabajadores en negro a quienes les adeudaban. En los últimos años, Mata Negra, cambió a la denominación Sustento S.A., pero básicamente es lo mismo, con iguales actores y mismos beneficios oficiales.

ACRI CONSTRUCCIONES SA

Desde 2017, la empresa ACRI ha sido señalada por la oposición y funcionarios municipales por la mala calidad de sus trabajos . En ese año, se reportaron problemas con una obra de repavimentación en Río Gallegos y los deficientes trabajos realizados en el natatorio municipal . A pesar de estas observaciones y de una denuncia penal que se había presentado en su contra, la empresa continuó ganando licitaciones de manos de Pablo Grasso.



ha sido señalada por la oposición y funcionarios municipales . En ese año, se reportaron problemas con una obra de repavimentación en Río Gallegos . A pesar de estas observaciones y de una denuncia penal que se había presentado en su contra, Cuando era concejal Pedro Muñoz (CC-ARI, hoy diputado provincial) incluyó a ACRI en sus denuncias penales contra la gestión de Pablo Grasso (tanto en el IDUV como en la Municipalidad) por irregularidades en la obra pública y era mencionada allí, como parte del proceso de cartelización de la obra pública municipal.



(CC-ARI, hoy diputado provincial) (tanto en el IDUV como en la Municipalidad) por irregularidades en la obra pública y era mencionada allí, como parte Según las denuncias de la oposición al intendente, la municipalidad había direccionado obras y realizado pagos anticipados a varias empresas adjudicatarias, entre ellas, ACRI, sin que se controlaran los avances de los trabajos, algo bastante usual en las gestiones de Grasso. Acri nunca dejó de operar para la municipalidad.

(Continúa en Informe N° 2) -( Agencia OPI Santa Cruz)