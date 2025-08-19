El dólar oficial baja $5 y el blue se mantiene estable en el mercado

- Publicidad -

El precio del dólar oficial cerró la jornada con una leve baja de $5, ubicándose en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en la pizarra del Banco Nación. Esta cotización representa un descenso respecto al cierre del día anterior.

En el mercado minorista de las distintas entidades bancarias, el tipo de cambio promedio para la venta osciló entre $1.310 y $1.320, aunque en algunas pizarras se llegó a registrar un valor máximo de $1.327.

Mientras tanto, en el circuito informal, el dólar blue mantuvo su estabilidad, cotizando esta tarde a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, sin variaciones significativas a lo largo de la jornada. La misma estabilidad se observó en el tipo de cambio mayorista, que se mantuvo en $1.292,5.

En el ámbito de los dólares financieros, el dólar MEP registró un descenso del 0,3% y se ubicó en $1.297,32. Por su parte, el Contado Con Liquidación (CCL) también mostró una caída, en este caso del 0,2%, cerrando la jornada en $1.301,6.

Estos movimientos se dan en un contexto donde las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaban, al cierre del lunes, en US$41.761 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)