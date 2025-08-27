Justicia de Brasil ordenó monitorear las 24 horas a Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

- Publicidad -

La Corte Suprema de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, ha decidido que la policía penitenciaria debe monitorear al expresidente Jair Bolsonaro las 24 horas, debido al riesgo de fuga. Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria en Brasilia, espera el veredicto del juicio que se le sigue por intento de golpe de Estado.

El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, autorizó la medida después de que la Fiscalía General expresara su preocupación de que el expresidente pudiera huir a una embajada. Moraes basó su decisión en las acciones del hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos y ha intentado influir en las autoridades brasileñas para evitar el juicio a través de una amnistía del Congreso. Según el juez, las gestiones de su hijo “demuestran la posibilidad de un riesgo de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro a fin de eludir la aplicación de la ley penal“.

La orden del magistrado especifica que la vigilancia debe ser discreta, sin “exposición indebida” en los medios de comunicación y sin invadir el domicilio ni perturbar a los vecinos.

El juicio contra Bolsonaro y otros 35 acusados, incluyendo exfuncionarios y militares, comenzará sus audiencias finales el 2 de septiembre. Todos están siendo procesados por su participación en el intento de golpe de Estado, que ocurrió tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. En el marco de la causa, el Gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 50% a las importaciones de Brasil, a modo de sanción por el juicio contra el expresidente. (Agencia OPI Santa Cruz)