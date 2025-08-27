Pirámides SA, la empresa de la Ingeniera involucrada en la causa Vialidad de Lázaro Báez, inicia la obra del cuartel de bomberos en Caleta Olivia

- Publicidad -

El gobierno provincial junto a la municipalidad de Caleta Olivia, preparan el acto para entregar oficialmente a la empresa PIRÁMIDES SA, la construcción del cuartel de bomberos del barrio Rotary de esa localidad, acto que estaba prevista inicialmente para el viernes 29, pero por razones de campaña electoral, el gobierno lo pasó para los primeros días de la semana que viene.

Te puede interesar: Claudio Vidal contrata empresas K con veraz político y judicial en la provincia y la nación

El día 8 de agosto 2025, publicamos “La última intervención de Pirámides SAS en Santa Cruz, data del 17 de julio 2025 por licitación pública N° 04/25 del IDUV, el gobierno provincial licitó una obra para “Terminación Edificio Cuartel de Bomberos División Nº 28 en Barrio Rotary XXIII de Caleta Olivia” por la suma de $ 590.465.540,32. (Quinientos noventa millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos 40 pesos con treinta y dos centavos).

- Publicidad -

Los sobres de esta licitación se abrieron el día 31 de julio de 2025 y de acuerdo a la información relevada las empresas que se presentaron y cotizaron fueron: PIRAMIDE CONSTRUCCIONES SAS por $ 600.800.072,71; BRB SRL por $ 678.578.586,67 y MG SRL por $ 702.650.409,21”.

La obra ya está en condiciones de ser iniciada y el acto se hará en Caleta Olivia anunciando el inicio de obra por parte de Pirámide SA, empresa que como otras contratadas por el gobierno provincial, está atravesada por sospechas de corrupción y especialmente ésta empresa, posee detalles incontrastable de favoritismo político y arrastra antecedentes que la vinculan con la corrupción de la obra pública kirchnerista.

A pesar de todo y de todos

En la página institucional de Pirámides Construcciones SAS, Cecilia Indaco se presenta como Gerente, Bioquímica recibida en la Universidad del Sur en Bahía Blanca, con trabajos en el área de la salud en los hospitales de Aluminé, Neuquen y clínicas y hospital zonal de Caleta Olivia y se desempeñó como operadora de empresas petroleras de zona norte.

Paola Kiernan y Cecilia Indaco socias de la empresa Piramides Construcciones –

Paola Kiernan, la otra socia en Pirámides SA, por su parte, declara haberse desempeñado como Inspectora de Obras en Jefe de Vialidad Provincial (AGPV), luego pasó pasó a Vialidad Nacional y controlaba, entre otras controvertidas obras, la de la ruta 3, el tramo Caleta Olivia-Rada Tilly, todo lo cual quedó bajo sospecha de desvío de fondos y corrupción. Por tal motivo la ingeniera Paola Kiernan quedó involucrada en la causa de Vialidad provincial, tal como consta en la misma, donde fueron condenados múltiples actores, entre ellos CFK, Lázaro Báez, López y otros.

En el 2020 Kiernan asumió el cargo como Gerente General de Planificación de la empresa provincial de Energía Servicios Públicos Sociedad del Estado y desde entonces Kiernan trabajó en la planificación de proyectos de agua y energía de la provincia, en colaboración y aportando sus conocimiento técnicos.

Lo importante son las obras (dijo Carlos Sancho)

Es interesante destacar que la otra empresa que integró la licitación 04/25 del IDUV para la construcción del edificio de Bomberos en Caleta Olivia y acompañó a Pirámides SAS, adjudicataria final de la obra cuyo inicio se inaugura la semana próxima, es BRB SRL propiedad del Ing Marcelo Blanco, la cual, durante la intendencia de José Córdoba en el 2013 en Caleta Olivia ganó la adjudicación de la construcción de la red eléctrica y alumbrado público del 187 Viviendas y en manzana 40 del plan «Techo Digno” en esa ciudad por un monto de $ 3.412.908,00.

Aquella licitación fue ganada por la empresa Haics SA de Mendoza, la cual cumplía todos los requisitos exigidos, sin embargo, sin que el entonces intendente lo explicara, Haics le hizo el traspaso de la obra a BRB, que nunca ejecutó la obra adjudicada.

BRB SRL esa es la empresa que participó del acueducto de Caleta, la remodelación de la laguna de esa ciudad, el gimnasio de mediana complejidad y el natatorio, todas pagadas por el ex Intendente Fernando Cotillo, pagadas y no realizadas.

De esta manera Pirámides SA es adjudicataria de la millonaria obra, con serias sospechas de copiar el modelo K de cartelización (alternativamente dos ofertan y una tercera lo hace por debajo para quedarse con la obra) sobre las que habrá “ampliaciones por mayores costos” y demás cuestiones que el gobierno jamás va a ventilar, porque el modus operandi es publicar la licitación, asignarla y nunca más volver hablar de ella, excepto, utilizar los inicios de la misma, como recurso de propaganda política.

Nos preguntamos si las socias de Pirámide SA Cecilia Indaco y Paola Kiernan, estarán presentes en el acto, así las conocemos y podemos obtener una foto actualizada de estas felices empresarias santacruceñas. (Agencia OPI Santa Cruz)