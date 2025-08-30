Diputados kirchneristas y Vidalistas no tienen autoridad moral para tirarse con los jueces del STJ por la cabeza, ni para ampliar el número ni para sostenerlos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Lo que se vivió en la última sesión de la Cámara de Diputados, entre legisladores oficialistas y opositores, discutiendo por el proyecto del Ejecutivo para llevar el número de jueces de 5 a 9, es una muestra cabal de lo que es la clase política en Santa Cruz: Los kirchneristas que por 30 años subsumieron a la justicia a sus designios y destruyeron hasta la palabra que la menciona, protestan porque Claudio Vidal llevó de 5 a 9 los jueces del máximo Tribunal, con el argumento de que todos los jueces son K; y lo que pretende Vidal, según el enfoque K, no es mejorar la justicia, es que cambie de mano y pase a ser justicia V. Y tienen razón.

Por su parte el Gobierno provincial sostiene que en Santa Cruz la justicia está influida, invadida y conformada por actores kirchneristas, por lo tanto, implica una justicia cooptada por esa facción política, lo cual les asegura un pacto de impunidad a los corruptos y esto se encuentra plasmado en la historia judicial de Santa Cruz: no hay un solo procesado. y menos aún condenado, por delitos en la función pública, a pesar de los 32 años de kirchnerismo y cientos de delitos cometidos en la provincia. Y esto, también es cierto.

Pero lo que no se puede ignorar es que el actual gobierno del SER con la complicidad y el apoyo de una parte del Radicalismo, el PRO y Encuentro Ciudadano, se ha dedicado a hacer exactamente lo mismo que hicieron los últimos gobiernos de Alicia Kirchner.

- Publicidad -

Lo primero que buscó Claudio Vidal, es lograr mayoría en la Cámara de Diputado para asegurarse las manos y que nada se interponga entre las decisiones del Gobernador y los diputados levanta manos del SER, que cumplen a rajatabla todo lo que el Ejecutivo ordena, como antes lo hacían los legisladores K.

En este sentido, el actual gobernador Claudio Vidal en campaña, criticó hasta el hartazgo esta malformación política del peronismo/kirchnerismo de concentrar mayorías para eliminar la oposición y solo bastó que ocupara el lugar en la calle Alcorta, para actuar exactamente igual que sus antecesores.

La solución de Vidal para controlar la justicia es aumentar en cuatro los jueces del STJ, lugares los cuales serán ocupados por abogados propios y de esta manera buscará que los fallos, las causas o las denuncias en contra de funcionarios, políticos, petroleros o militancia propia, duerman el sueño de los justos en los Tribunales o sean desestimados en el último recurso y un caso paradigmático puede ser el de Fernando Españón, el diputado abusador y corrupto que el gobierno provincial y los diputados del oficialismo protegen, vaya a saber por qué motivos y en base a qué secretos que guarda el controvertido legislador y ex intendente de 28 de Noviembre.

Tampoco es casual que Claudio Vidal haya modificado la constitución de la Vocalía y la presidencia del Tribunal de Cuentas; allí se cuecen los informes más irrisorios en beneficio de intendentes y entes del Estado, se encarpetan informes de auditorías que son vergonzosos y se ponen bajo pesados pisapapeles, denuncias que nunca verán la luz. Por ese motivo, el gobierno puso a la cuñada de un diputado propio Pedro Luxen, a controlar el TC, que está teñido de kirchnerismo en todas sus formas y pidió la modificación del mismo.

Es decir, ni antes ni ahora, los gobiernos buscan excelencia, independencia, institucionalidad y funcionamiento de la justicia; solo pretenden controlarla para manejar todo a su antojo cuando las papas quemen y sea necesario poner en pausa algunos procesos judiciales contra los amigos, que siempre se filtran por algún juzgado y es necesario detenerlo.

Ni el kirchnerismo ni Claudio Vidal tienen autoridad moral para modificar la justicia aludiendo “independencia y funcionalidad”. Ambos buscan controlar a los jueces y esa es la única lectura que se debe hacer de lo ocurrido el jueves en Diputados.

Todo lo que dicen, manifiestan y discursean, desde el gobernador para abajo y en la oposición K, asombrados por lo que ellos han hecho siempre, no tiene valor ni entidad. Ambos partidos son exactamente iguales en la concepción de la justicia y del poder.

Sus impulsores y/o detractores (de uno u otro lado), no tienen moral para hablar del que estuvo y/o del que está ahora, porque son copia fiel de un mismo modelo de acopio de poder en beneficio propio, entre otras cosas, de las cuales se apoderan cuando acceden a ese poder.

Mientras se pelean por sumar jueces en el Tribunal, alegando como dijo Vidal “el crecimiento poblacional” (¿?), los juzgados siguen vacantes, subrogados, con escaso personal, sin recursos, asumen jueces en muchos casos sin capacidad ni experiencia, vulnerando o incumpliendo las condiciones básicas para acceder al cargo, los cuales están absolutamente politizados manipulados y cooptados por el gobierno de turno.

Hay mucho para hacer en favor del pueblo dándole una justicia coherente, transparente y eficaz, pero eso: a ningún político le importó antes ni le importa ahora. (Agencia OPI Santa Cruz)