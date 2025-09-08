Brasil celebra su independencia con marchas a favor y en contra de Bolsonaro

- Publicidad -

El Día de la Independencia en Brasil reflejó la profunda polarización política que atraviesa el país, con manifestaciones separadas de adherentes y opositores al ex presidente Jair Bolsonaro en distintas ciudades. Los actos se desarrollaron en un clima de tensión, en medio del proceso judicial que enfrenta el ex mandatario por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de principios de 2023.

En Río de Janeiro, la playa de Copacabana fue el epicentro de la concentración de apoyo a Bolsonaro, donde miles de sus seguidores se congregaron vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. Medios internacionales que cubrieron el evento, como France 24, recogieron testimonios de comerciantes y jubilados que expresaron un respaldo total al ex presidente, manifestaron desconfianza hacia el Poder Judicial y enmarcaron su participación en una lucha patriótica por el futuro del país.

Por otro lado, sectores anti bolsonaristas también se movilizaron para expresar su repudio al ex mandatario, quien se encuentra bajo investigación por la justicia pero no en prisión domiciliaria, como trascendió en algunas versiones.

La jornada evidenció las dos visiones contrapuestas que persisten en la sociedad brasileña, con un sector que reivindica el liderazgo de Bolsonaro y otro que rechaza su figura y su proyecto político, marcando una celebración nacional dividida por las tensiones políticas y judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)