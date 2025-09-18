Municipio de Esquel no recibe más efectivo para el pago de impuestos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Municipalidad de Esquel definió que desde el 1° de septiembre no se recibirá más dinero en efectivo para el pago de impuestos y tasas municipales.

La secretaria de Hacienda, Florencia Garzonio señaló que la decisión “responde a una cuestión de practicidad y ahorro en los costos que generaba la operatoria de efectivo”.

“Al recibir dinero en efectivo debíamos contratar un camión de caudales, un servicio que se paga diariamente al banco con una comisión fija más un porcentaje sobre el monto enviado. Además, se requería contar con guardia policial” argumentó la funcionaria.

Garzonio dijo que “el mundo apunta a billeteras virtuales y otros medios de pago múltiples. Por eso seguimos recibiendo tarjeta de crédito, débito, transferencias, Mercado Pago y QR”.

Los contribuyentes que deseen seguir abonando en efectivo podrán efectuar los pagos en sucursales bancarias y en locales de Pago Fácil. (Agencia OPI Chubut)