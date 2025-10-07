El Tesoro de Estados Unidos analiza opciones para apoyar al gobierno argentino

- Publicidad -

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se refirió a la reunión que mantuvo con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y aseguró que el organismo trabaja “en estrecha colaboración” con el país para impulsar la estabilidad y el crecimiento. La declaración se produjo en el marco de la visita del funcionario argentino a Estados Unidos, donde también mantuvo un encuentro con el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent.

A través de una publicación en la red social X, Georgieva calificó la conversación con el ministro como excelente. “Tuve una excelente conversación con @LuisCaputoAR sobre las perspectivas de Argentina y las reformas que se están llevando a cabo”, manifestó la titular del FMI. En el mismo mensaje, agregó: “Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el Departamento del Tesoro y otros socios para impulsar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

Por su parte, el ministro Caputo también utilizó sus redes para agradecer al funcionario estadounidense tras su reunión. “Gracias, Secretario @SecScottBessent, por una reunión tan constructiva y por el progreso continuo”, expresó. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dio la bienvenida a la delegación argentina y afirmó que durante su estancia en Washington continuarán las conversaciones productivas sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las, según calificó, sólidas políticas de Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)