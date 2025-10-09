Santa Cruz y Chubut entre las provincias más perjudicadas por la caída de la obra pública nacional

- Publicidad -

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) informó sobre las transferencias efectuadas por la administración nacional que conduce el presidente Javier Milei durante el mes de agosto y el acumulado de los primeros ocho meses del año con relación a la obra pública, donde Santa Cruz y Chubut están entre las provincias patagónicas más perjudicadas.

Las transferencias enviadas a Santa Cruz durante agosto implicaron una caída del 58,8% en términos reales, con relación a la inflación acumulada.

En el caso de Chubut, los fondos recibidos en agosto pasado ascendieron a los 1.798 millones de pesos, lo que implicó que fuera un 61,6% superior en términos nominales a los 1.095 millones del mismo mes del 2024; mostrando un aumento real del 21% por arriba de la suba inflacionaria interanual.

Santa Cruz fue la más impactada en dos años con una variación negativa del 96,4%; seguida por Chubut con una pérdida bianual del 87% y Tierra del Fuego con el 85,9%.

Cuando se comparan las transferencias acumuladas en los primeros meses del año, se observa que en el caso de Chubut el incremento fue del 53,9% por encima de los niveles inflacionarios, pasando de 2.894 millones en el 2024 a los 6.109 millones en este 2025.

Mientras, en el caso de Santa Cruz la suba real fue del 22,1%, elevándose de los 837 millones del pasado a los 1.401 millones de los primeros ochos meses del 2025.

Río Negro se movió a un ritmo similar con un resultado positivo del 30,7% por arriba de los niveles inflacionarios y en Tierra del Fuego el margen positivo real fue de solamente el 10,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)