Inseguridad en Comodoro detienen a un coautor del asesinato

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, comunicó la detención de uno de los presuntos coautores del crimen que resultó en la muerte de un joven de 25 años y dejó a otra persona herida en Comodoro Rivadavia. La División Policial de Investigaciones (DPI) también secuestró el vehículo utilizado en el ataque, ocurrido en las afueras de una estación de servicio durante la madrugada del pasado lunes 6 de octubre.

Según la comunicación oficial, el procedimiento se enmarca en una serie de diligencias investigativas que arrojaron “elementos de interés” para el esclarecimiento del suceso que conmocionó a la ciudad petrolera. Mientras la Policía del Chubut continúa con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el caso sirvió de plataforma para que el gobernador Torres reforzara el discurso de su gestión en materia de seguridad. El mandatario provincial enmarcó el avance como un resultado directo del “rápido accionar de nuestra Policía” y del “trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal“.

El gobernador Torres utilizó la detención para enviar un mensaje contundente, asegurando: “atrapamos a uno de los coautores del brutal crimen ocurrido días atrás en Comodoro Rivadavia. Vamos a seguir trabajando a fondo para que los delincuentes y los asesinos terminen en donde tienen que estar: presos“. De esta manera, el hecho policial es presentado no solo como un avance judicial, sino como una prueba de la efectividad de una política de Estado provincial.

La comunicación oficial concluyó con una sentencia de Torres que busca definir la política de su administración frente a la criminalidad: “En Chubut, no hay tolerancia con la delincuencia ni con los asesinos”. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para identificar a todos los responsables del ataque, y la segunda víctima del tiroteo permanece internada en el hospital local, a la espera de una evolución favorable en su estado de salud. (Agencia OPI Chubut)