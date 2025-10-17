Oficializan la inscripción remota de autos nuevos importados y locales

- Publicidad -

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de un sistema remoto para la inscripción de vehículos nuevos, tanto de fabricación nacional como importados. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 745/2025, busca, según la propia administración, facilitar el proceso administrativo para estas operaciones. Esta modificación se ampara en el artículo 353 del decreto de necesidad y urgencia 70/23, dictado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, y en el cual tuvo injerencia directa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para llevar a cabo esta nueva modalidad, el Ejecutivo dispuso la creación del Registro Único Virtual (RUV). El propósito de esta nueva entidad es instrumentar de manera digital las peticiones de inscripción de trámites que se enmarcan en el Régimen Jurídico del Automotor. De acuerdo con el texto oficial, la implementación se realizará en etapas, comenzando en una primera instancia con las inscripciones iniciales de vehículos cero kilómetro, tanto nacionales como importados, que cumplan con los requisitos especificados en el artículo 1° de la normativa.

La justificación del gobierno para esta digitalización se centra en la búsqueda de una mayor eficiencia. La norma resalta que la modalidad virtual “permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos”. Este mecanismo de interconexión sistémica es clave en el nuevo proceso que se busca establecer desde el poder central.

Según se detalla en la publicación oficial, la interacción entre bases de datos habilitará que ciertos controles, que forman parte del proceso de calificación registral, sean validados de forma automática por el sistema. El texto afirma que esto se logrará mediante la conexión con otras bases de datos oficiales a nivel nacional, lo que aseguraría “la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información”. La administración enmarca esta medida dentro de los principios de celeridad, economía, eficacia y control que, según la publicación, rigen la actividad administrativa. (Agencia OPI Santa Cruz)