Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia el próximo lunes

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, una vez concluidas las elecciones nacionales legislativas. Una importante fuente oficial confirmó la información al señalar: “El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”. La salida de Cúneo Libarona se suma así a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien previamente envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.

La dimisión del ministro era considerada un secreto a voces y fue anticipada por esta agencia el lunes pasado. Se enmarca en los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía previstos para la reforma del Gabinete, con el objetivo de afrontar el segundo tramo de la gestión. “Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, habría planteado Cúneo Libarona entre los suyos tras comunicar que daría un paso al costado.

Mientras se define la sucesión, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor Santiago Caputo, suena como el reemplazo natural en el cargo, aunque desde su entorno le bajan el precio a esa posibilidad. Sin definiciones concretas, el escenario podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios, como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien posee experiencia en la materia y anota su nombre para la sucesión.

Mariano Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, un período descrito como sin grandes logros a su paso. Durante su administración acumuló el reclamo de los legisladores, quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales que se encuentran en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

A este balance se suma la derrota que significó para el ministro no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Cúneo Libarona también se ubicó en el ojo de la tormenta tras pronunciarse en defensa de “la familia” y contra la diversidad sexual. “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar el funcionario saliente. (Agencia OPI Santa Cruz)