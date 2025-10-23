Encuentran a un hombre muerto en una playa cercana a Rawson con signos de violencia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un grupo de turistas denunciaron a la policía el hallazgo de un hombre sin vida en una playa cercana a Rawson con evidentes signos de violencia y atado de pies y manos.

Así lo informó el subjefe de Policía, Mauricio Zabala quien señaló que el cuerpo fue encontrado el martes en la Playa Magagna, a unos 14 kilómetros de Rawson.

El cuerpo que fue identificado por la policía se encontró en los acantilados de Caras Talladas “atado de pies y manos y envuelto en una frazada polar”.

Los efectivos que llegaron al lugar indicaron que la víctima “presentaba evidentes signos de violencia, con cuerdas atando sus extremidades y varias heridas visibles”.

Se trata de un hombre de 38 años oriundo de Villa Regina, Río Negro y la víctima “tenía antecedentes relacionados con la ley de estupefacientes, ya que había estado presente durante un allanamiento a un domicilio vinculado a esa causa en Trelew”. (Agencia OPI Chubut)