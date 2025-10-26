Milei celebra victoria y convoca a gobernadores para buscar acuerdos

- Publicidad -

El presidente Javier Milei celebró hoy la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas desde el bunker del partido en el Hotel Libertador. El mandatario destacó el crecimiento de LLA en el Congreso, ponderó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y convocó a los gobernadores a discutir acuerdos. En paralelo, la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, llamó a espacios opositores a “construir mayorías”.

Milei dirigió su agradecimiento a los “10 millones de argentinos” que votaron por LLA. También extendió el reconocimiento al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). El presidente destacó que ambos funcionarios, provenientes del PRO, aceptaron “aunar fuerzas” junto con el ex mandatario Mauricio Macri con el objetivo de “terminar con el populismo”.

El mandatario cuantificó el resultado electoral, destacando que LLA pasará “de 37 diputados propios a 101 diputados” y “de 7 senadores a 20”. Según Milei, “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria” y afirmó que “hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hechos en los últimos dos años“. En ese marco, el presidente llamó a “afianzar el camino reformista”.

Milei aseguró que a partir del 10 de diciembre Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia argentina”. Además, ponderó la utilización de la Boleta Única de Papel, sistema que tuvo, dijo, un debut “maravilloso”. El presidente señaló sobre la BUP que “nunca se había podido pasar, y este sistema termina con la trampa”.

Tras los resultados, Milei invitó a “la gran mayoría de los gobernadores discutir en conjunto estos acuerdos”. Remarcó que “hay decenas de diputados de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos” y que “en muchas provincias la segunda fuerza no fue kirchnerismo sino oficialismo provincial”. En la misma línea, Patricia Bullrich convocó desde el escenario a opositores: “Quiero decirles a aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparte una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abierto en el Senado para construir las mayorías”. (Agencia OPI Santa Cruz)