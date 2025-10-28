Milei y Macri hablaron 10 minutos tras la elección legislativa

- Publicidad -

El presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri mantuvieron una comunicación telefónica de 10 minutos el pasado lunes al mediodía, tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. Una fuente oficial confirmó el contacto, el cual sucedió luego de mensajes cruzados que ambos referentes compartieron en redes sociales.

El intercambio público inició el pasado domingo con una publicación de Mauricio Macri en la red social X: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”. El exmandatario continuó: “Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”. La respuesta del actual jefe de Estado, Javier Milei, fue inmediata y por el mismo canal: “Muchas gracias, presi”.

Este acercamiento se suma a las declaraciones que el propio Milei pronunció el domingo durante su discurso en el búnker de LLA, ubicado en el Hotel Libertador. Allí, el Presidente destacó el rol de Mauricio Macri en el balotaje del 19 de noviembre de 2023. “Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó el jefe de Estado.

Según la información difundida, el vínculo entre Macri y Milei ha reflotado después de un año de distanciamiento. Esta reactivación de la relación sería producto de la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario es señalado como uno de los miembros del equipo de Gobierno que ve con buenos ojos el desembarco de dirigentes macristas en la administración actual. (Agencia OPI Santa Cruz)