Alertan por la peligrosidad de los perros asilvestrados en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – Nuevamente la presencia de perros asilvestrados en estancias y zonas urbanas de Tierra del Fuego alertaron sobre la peligrosidad de los animales que atacan al ganado y son un factor de riesgo para las actividades al aire libre.

El investigador Adrián Schiavini informó que los perros asilvestrados “ya se reproducen en libertad en Tierra del Fuego, sin contacto con humanos, y atacan tanto a ovinos como bovinos”.

De esta manera advirtió que son necesarias “estrategias coordinadas entre Estado y productores para evitar la pérdida de producción ganadera y controlar el avance del problema”.

- Publicidad -

“La población de perros se volvió autosustentable. En todos los establecimientos del ecotono se ven madrigueras y cachorros”, afirmó el investigador.

Sostuvo que estos animales no reconocen al ser humano ni lo asocian con amenaza o alimento dado que “son perros domésticos de vida libre. No pasaron por un proceso de socialización y eso implica nuevos riesgos”.

Si una persona se cruza con una madriguera, “la madre va a defender a sus crías, sin distinguir si se trata de un humano”.

“Los perros ya están atacando novillos. No lo hacen para alimentarse, sino por el estímulo de perseguir lo que corre”, añadió Schiavini e indicó que el perjuicio es porque muchos animales mueren empantanados o desangrados por las heridas que le provocan los perros asilvestrados.

Alertó que la población de perros asilvestrados se multiplicó por diez en los últimos ocho años. (Agencia OPI Tierra del Fuego)