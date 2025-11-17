Un turista belga murió en un accidente en la Ruta Nacional 40

- Publicidad -

Un turista belga falleció este domingo tras haber protagonizado un accidente el vehículo que conducía y estaba acompañado por su pareja quien se encuentra hospitalizada en grave estado.

El incidente vial se produjo a unos 70 kilómetros de Gobernador Gregores donde asistió al lugar personal del Cuartel 10 de Bomberos de esa localidad.

El vuelco lo protagonizó un vehículo todoterreno que, por causas que aún se investigan, terminó volcado a un costado de la ruta.

El conductor de 73 años falleció en el lugar y su acompañante una mujer de 52 años presentaba lesiones visibles en sus extremidades inferiores. (Agencia OPI Santa Cruz)