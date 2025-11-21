Soledad Boggio es la nueva ministra Secretaría General de la Gobernación

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal tomó juramente este jueves a nuevos funcionarios y asumió la nueva ministra de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio tras la salida de Cecilia Borselli.

Boggio estaba al frente de la subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales y cuenta con larga trayectoria en funciones de gobierno en gestiones anteriores.

La funcionaria sostuvo que trabajará en la “modernización administrativa y el fortalecimiento de los servicios”.

“Si me tengo que definir, soy una mujer de trabajo. Estos casi dos años fueron de muchísimo esfuerzo, transformando trámites que hacían la vida muy compleja a la sociedad” añadió y destacó los avances en la simplificación de procesos administrativos.

Repasó mejoras en el Registro Civil, que ahora permite gestionar actas y juicios universales de manera online, evitando traslados a Río Gallegos.

Boggio sostuvo que se realizó un trabajo en conjunto con “13 provincias para fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios, y evitar la evasión de responsabilidades por cambios de jurisdicción”.

“Vamos a estar con comunicaciones, informática, aviación, integración tributaria y social, recursos humanos y función pública. Es un desafío enorme y vamos a encararlo con perseverancia” sostuvo.

En la jura también asumieron el nuevo presidente de Distrigas S.A, Juan Carlos Berasaluce y el nuevo presidente de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Christian Brizic. (Agencia OPI Santa Cruz)