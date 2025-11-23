Un médico del Garraham: 1.4 millón, un científico del Conicet: 2,5 millones y un Director de YPF 130 millones de pesos por mes

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Las asimetrías se dan en todo el ancho del mundo y la vida. Es lógico que así ocurra, los seres humanos no estamos matrizados, no salimos de un molde y la actividad humana es tan disímil, diversa y categorizada que no podemos pretender que todos, aún por similares tareas, ganemos lo mismo. Sin embargo en nuestro país las asimetrías son tan escandalosas y absurdas que nos obliga a reflexionar sobre si los argentinos realmente somos estúpidos o nos hacemos los estúpidos, vaya a saber por qué defectos culturales o bien, simple y llanamente porque somos una sociedad cobarde que no se anima a levantar la voz ante las injusticias, las mentiras y los abusos del poder, independientemente de quien esté en el gobierno.

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán en el directorio de YPF y el tucumano cobrará 140 millones de pesos por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior. Si, leyó bien: 140 millones de pesos por mes.

Lisandro Catalán fue nombrado en el directorio de YPF – Foto: NA

Un Director de YPF, la empresa estatal de la cual el presidente se iba a desprender pero no se desprendió cuando vio el extraordinario servicio que le permitiría obtener, cobra 100 mil dólares por mes de sueldo, Y hay 12 Directores titulares y 12 Directores suplentes en la petrolera estatal.

En un país fundido, con un 50% de pobres, jubilaciones miserables que hace 2 años no se dignifican; en un país donde la desocupación, la recesión y la actividad comercial está en sus peores momentos, el Estado nacional se da el lujo (con el dinero de todos los argentinos) de crear estos ghettos de privilegios para lo peor de la casta, en abierta contradicción con el mensaje falaz y demagógico de un presidente que, como todos los otros, no tiene conciencia social ni le importa adquirirla y por ese motivo, seguramente, la sociedad se lo hará pagar en las urnas en el 2027.

Los “anti-castas” de Milei

De acuerdo a la información a la que pudimos acceder sobre el presupuesto de YPF en el año 2024, la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora de YPF correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado fue aprobada en la Asamblea de Accionistas de abril de 2024 y el monto global autorizado por la asamblea fue de $10.190 millones de pesos (Diez mil ciento noventa millones de pesos argentinos).

En Abril del 2024 el dólar cotizaba a $ 912. Es decir que en dólares la cifra de ese momento fue de U$S 1.118.421.053 ( mil ciento dieciocho millones cuatroscientos vveintiun mil cincuenta y tres dólares). Dividido por 12 directores, el promedio cobrado en el 2024 por cada uno de ellos fue de $ 93.201.754,00 (Noventa y. tres millones doscientos un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos) por mes durante los 12 meses del año 2024.

En el 2025, como vemos, han tenido un “pequeño ajuste” salarial y hoy sabemos que Catalán cobra 120 millones de pesos cada 30 días y el bueno de Guillermo Francos, que salió eyectado del gobierno de Milei, como el presidente es bueno y no deja tirado a sus amigos, le ofreció una butaca en el Directorio de YPF por una suma similar, para que no sienta el desarraigo de la función pública.

De acuerdo a los datos que poseemos de lo abonado por YPF a los directores en el 2024 el aumento del año pasado fue de aproximadamente el 388% al 400% con respecto al monto total asignado para el ejercicio 2023 ($2.088 millones de pesos).

El país injusto

No puede haber un país ordenado si no hay coherencia política y social, si no hay justicia y si no hay honestidad intelectual, moral y sensibilidad administrativa en el manejo de la cosa pública. Si cada gobierno llega para reclamar lo suyo, como le ocurre a la Argentina desde hace 60 o 70 años, seguiremos estancados en el atraso y la miseria, porque sistemáticamente cada gobernante llega para acomodarse y enriquecer a sus laderos, hacer negocios con sus empresarios y levantar la mayor cantidad de dólares que pueda en los 4 años que tiene por delante, por si en las elecciones próximas no logra sostenerse.

Cuando uno ve que en una empresa estatal como YPF a 12 directores les pagan 120 millones de pesos mensuales a cada uno y un médico del Garraham que salva vidas, se expone al peligro y trabaja 8 o 12 horas diarias gana un millón cuatroscientes mil pesos o un científico del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) que se dedica principalmente a la investigación científica y tecnológica en diversas áreas del conocimiento, gana en el mejor de los casos 2,5 millones de pesos mensuales, nos damos cuenta que los argentinos estamos mal, pensamos peor y actuamos absurdamente.

Un científico del CONICET genera conocimiento, realiza investigaciones, desarrolla tecnologías, en esa comunidad científica forman recursos humanos, colaboran con otros científicos del mundo y divulgan la ciencia, además de organizar a sus investigadores en una Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), la cual tiene distintas categorías que definen el nivel y la experiencia del científico (como Asistente, Adjunto, Principal, Superior), que redunda en beneficio del país y de la excelencia científica. No podemos menos que comparar esta noble y fundamental tarea mal paga de médicos y científicos, con los 12 directores de YPF, que constituye una elite de argentinos castas premiados por la casta política para hacer no se sabe qué, mientras los verdaderos hombres que valen, salvan vidas y posicionan a la Argentina en el mundo, deben tener doble trabajo para llegar a fin de mes. Pensemos que ni siquiera se preocupan por destinar a los cargos a personal especializado; Catalán es un abogado más de los tantos que pueblan YPF y todo el Estado nacional. Una pregunta inquietante que surge es ¿Cuánto ganará Marín el CEO de YPF?.

Sin duda Milei sostiene YPF, Aerolíneas Argentinas y varios nichos de fortuna en este país de la mentira, por razones que no es necesario explicarlas. Lo absurdo de esta Argentina es que mientras el presidente llora miseria por conseguir 4 o 5 mil millones de dólares en el exterior, endeudando al país, en un año (y solo a los Directores de YPF) les paga más de mil millones de dólares en salarios. Si esto no es una hipocresía política flagrante ¿Dónde están los hipócritas?.

Cuando el argentino medio deje de ser endogámico, de mirarse el ombligo sin ver lo que pasa a su alrededor, de creer lo que le dicen los políticos y gobernantes sin ejercer control y buscar la verdad; mientras sigamos polarizados en fanatismos partidarios idiotas, promocionados por los que de idiotas no tienen nada y promueven la “anestesia ideológica” para manejar nuestra voluntad, seguirán pasando estas cosas y viviremos mal en un país tan asimétrico como rico, que no puede progresar porque la clase política es decadente y el ciudadano medio apático, conformista y facilitador de la delincuencia estructural que atraviesa a la República desde hace años y aún, no ha cambiado.

Ernest Renan escribió “La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito”. (Agencia OPI Santa Cruz)