Combaten incendios causados por rayos en zona del Valle

(OPI Chubut) – Se lleva adelante un operativo interjurisdiccional a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana para combatir dos focos ígneos activos desatados en el Valle Inferior del Río Chubut. El siniestro, originado por la caída de rayos durante la tarde del miércoles sobre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 8, obligó a la movilización de recursos estatales y municipales ante un escenario meteorológico que complica las tareas de contención.

El inicio del fuego se registró puntualmente a las 14 horas del miércoles, cuando descargas eléctricas impactaron sobre la vegetación de la zona, dando lugar a un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y prevención. Según la información oficial suministrada por el área de Protección Ciudadana, los incendios se mantienen activos este jueves, potenciados por condiciones climáticas adversas caracterizadas por altas temperaturas y fuertes vientos que dificultan el control definitivo de las llamas en el terreno.

El esquema de respuesta estatal involucra una articulación compleja de recursos humanos y maquinaria pesada. En el lugar operan dotaciones de bomberos de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, junto a personal de la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Asimismo, la Administración de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Trelew han puesto a disposición maquinaria vial para apoyar la logística en el terreno, evidenciando la necesidad de coordinar esfuerzos entre las distintas estructuras del Estado para mitigar el impacto ambiental.

A pesar de la magnitud del despliegue y la persistencia de los focos, las autoridades no han precisado aún la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego, manteniendo un vacío en la cuantificación del daño patrimonial y ecológico. No obstante, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se garantizó que la situación actual no representa un riesgo inmediato para las zonas urbanas ni para las viviendas aledañas al sector del conflicto ígneo. (Agencia OPI Chubut)