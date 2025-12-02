- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hace muchos años venimos advirtiendo sobre el abandono de las rutas, desde aquellas maniobras fraudulentas del kirchnerismo con el robo masivo de fondos a través del plan sistemático de cartelización de la obra pública, continuando con la actual gestión del Presidente Milei que abandonó directamente cualquier atisbo de mantenimiento de las rutas argentinas y sumado a la gestión de Claudio Vidal que no posee un plan de infraestructura acorde al desarrollo turístico y de transporte de Santa Cruz; todos ellos han sido los culpables de la destrucción masiva de rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, que se cobran vidas año tras año, sin que a la población pareciera importarle, más allá de aquellas familias a las que les toca caer en desgracia.

Hace una semana atrás, un video subido a las redes de alguien que viajaba en su auto por la ruta nacional N°3, muestra cómo un camión con acoplado que va delante suyo, comienza a perder estabilidad debido a la deformación del asfalto. Con su celular comenzó a tomar imágenes de lo que sin duda podría ser la antesala de una tragedia, debido, precisamente, a que el vehículo de carga se mostraba inestable sobre el asfalto. En un momento dado, la maniobra del conductor para encauzar el camión en la cinta asfáltica deformada, hace que la unidad se atraviese y se ponga en línea de colisión con otro camión que venía de frente. Gracias a la habilidad de conductor, de la oportuna frenada del otro y una gran dosis de suerte, no terminó en tragedia.

Llega fin de año y provincia y nación se cubren de la irresponsabilidad de no mantener las rutas para no cargar el costo de las muertes que provocan

Este hecho lamentable, no es casual. Quizás sea casual que alguien haya filmado el evento, pero todos los días hay accidentes graves y por años se contabilizan familias enteras que pierden la vida por las malas condiciones de las rutas, los guanacos incontrolables, la falta de demarcación, de señalización, los pozos (casi cráteres), ondulaciones, rajaduras del asfalto, falta de pavimentos en tramos, piedras sobre la cinta asfáltica, desniveles de todo tipo y “crestas” altas que se forman en los márgenes, sacando el volante de las manos de un automovilista o como en el caso del camionero del video, desestabilizando la unidad y cambiándola de carril.

¿Yo señor?, no señor…

Llega fin de año y con estas fechas el tránsito por la principal ruta nacional sufre una carga estacional muy importante, ya que deriva el tránsito de norte a sur y sur a norte, evacúa tráfico normal del comercio y la industria pero se incrementa en materia turística en virtud del inicio del periodo estival. En cualquier país normal, esto haría que las autoridades tanto nacionales como provinciales vuelquen recursos en infraestructura, planificación y control, para evitar lo que puede suceder cuando las principales rutas se congestionan. En la Argentina y particularmente en Santa Cruz, no es así.

El gobierno provincial como atajando los penales en una definición de Boca y River, decidió adelantarse a la jugada y salió a repartir a sus medios afines una cartilla de prensa donde titulan “Duro reclamo de Santa Cruz a Vialidad nacional” “La deuda creció a 11 mil millones de pesos”.

Allí Julio Bujer, titular de Vialidad Provincial abre el paraguas indica que el gobierno nacional les dijo que no hay fondos para reparar las rutas y advierte que la provincia no puede hacerse cargo de las mismas, excepto por algunos arreglos menores (que realmente no se ven). Admite que Santa Cruz carece de fondos y entonces aparecen las grandes ideas de los grandes estrategas de la política actual (nada distinta a la pasada): el gobierno evalúa presentar un proyecto ante la Legislatura para reforzar la recaudación sobre rutas provinciales, algo que permitiría aliviar parte del déficit.

Ruta Nacional Nº 3 robada por el kirchnerismo y abandonada por Macri

La maravillosa idea que filtró Bujer, está claro que ya es una realidad y el gobernador Vidal debe tener armado el proyecto para que los legisladores levanta manos aprueben una nueva metida de manos en el bolsillo donde todo termina siempre de la misma manera: lo que recaudan nadie sabe dónde va (o a qué bolsillos), nunca más se saca el impuesto (aunque Vialidad Nacional vuelva a ocuparse de las rutas) y el gobierno provincial dejará abandonadas las rutas como hasta ahora.

La frutilla demagógica

El colmo del absurdo político es lo que Bujer dijo al final de la nota y que vamos a transcribir textualmente para no distorsionar el sentido de la frase, lo siguiente:

En medio de un contexto difícil, el titular de Vialidad Provincial confirmó una buena noticia: el primer puente sobre el río Santa Cruz, reclamado judicialmente por el gobernador Claudio Vidal, ya fue adjudicado y las obras comenzarán a mediados de enero.

“Esto no es mérito de Vialidad Nacional: es logro del gobernador, que presentó el reclamo y empujó para que la obra avance”, concluyó.

Lo que no dijo Bujer es que más allá del reclamo judicial, la provincia de Santa Cruz no pone un solo peso ni adjudica nada, porque quien hace la obra en el puente de Piedra Buena (después de infinidades de intentos fallidos) es el gobierno nacional quien se la adjudicó a la empresa Freyssinet Tierra Armada SA.

Lástima que el periodismo oficialista no puede preguntar; de ser así, quien le acercó el micrófono a Bujer le podría haber pedido que le explique por qué Vidal, no hizo la misma presentación/denuncia judicial por el abandono de toda la ruta nacional N° 3 donde anualmente se mata decena de gente, para obligar al gobierno de Milei a que se haga cargo del desastre.

Es que realmente al gobernador le importa poco la ruta 3, ya que los funcionarios pasan volando sobre ella. Lo importante, es deslindar responsabilidad y dejar claro que todo lo que ocurra, por el mal estado de las rutas, no es responsabilidad de Santa Cruz, es de nación. Y así nos va. (Agencia OPI Santa Cruz)