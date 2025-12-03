La Policía del Chubut detuvo al narco santafesino Héctor Gallardo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Policía del Chubut concretó la detención de Héctor Alejandro Gallardo, alias “El Patrón“, identificado como el líder de la organización criminal “El Clan de los Gallardos” y uno de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe. La captura se produjo en la ciudad de Puerto Madryn tras un operativo coordinado que puso fin a la evasión del imputado, quien registraba un pedido de captura activo desde hace más de tres años por homicidio y operación de estructuras de narcotráfico, y que se ocultaba en la ciudad portuaria bajo una identidad falsa.

El procedimiento se activó tras una alerta emitida por la Policía de Santa Fe, la cual indicaba la presencia en la zona de un sujeto identificado como Walter Gallardo, nombre utilizado por el prófugo para evadir los controles. Las divisiones de Búsqueda de Personas, Drogas Peligrosas y Leyes Especiales e Investigaciones de Puerto Madryn iniciaron las tareas de inteligencia el pasado 19 de noviembre. La vigilancia se centró en un edificio ubicado en la calle Salta al 56, donde personal policial detectó la presencia de un hombre con características físicas coincidentes con las del sospechoso.

El desenlace operativo tuvo lugar este martes 2 de diciembre. Tras confirmar la salida del individuo del inmueble a las 19:55 horas, efectivos policiales realizaron un seguimiento a pie que culminó con la intercepción del sujeto en la intersección de la calle Salta y Avenida Rawson. Al momento de la demora, Gallardo presentó un Documento Nacional de Identidad a nombre de Walter Gallardo. Sin embargo, la coincidencia de tatuajes y las pericias dactiloscópicas realizadas posteriormente por la División Policía Científica confirmaron que se trataba de Héctor Alejandro Gallardo.

- Publicidad -

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió al despliegue y señaló que este peligroso individuo recorrió todo el país y fue la Policía del Chubut la que lo detuvo. Las autoridades judiciales locales, representadas por la fiscal de turno Angélica Carcano y la funcionaria Emma Coronel, coordinaron las acciones con el comisario Martín Giani, de investigaciones de Rafaela, Santa Fe. El detenido fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad a cargo de la Sección Guardia Infantería Madryn hacia el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde permanecerá alojado a disposición de la justicia santafesina. (Agencia OPI Chubut)