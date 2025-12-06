Daniela D’Amico presidirá el Concejo Deliberante de Río Gallegos

- Publicidad -

Tras un acuerdo con la bancada de SER, la concejal Daniela D’Amico (UCR) presidirá hasta el 10 de diciembre de 2026 el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Así se determinó tras la designación de las nuevas autoridades del cuerpo deliberativo y D’Amico estará acompañada por la vicepresidencia primera, Giuliana Tobares (SER) y la vicepresidencia segunda, Victoria Ojeda (SER).

La nueva presidenta fue elegida por cuatro votos, tres provenientes del bloque SER Santa Cruz, fuerza política que responde al gobernador Claudio Vidal.

- Publicidad -

Los tres concejales de Unión por la Patria, alineados con el intendente Pablo Grasso, votaron de manera en contra de la designación de D’Amico.

El Concejo Deliberante durante el 2026 estuvo presidido por la concejal Cyntia Kamú. (Agencia OPI Santa Cruz)