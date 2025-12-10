Ministro de Trabajo señaló que hay que “ser cautos, prudentes y estar muy atentos” ante reforma laboral

- Publicidad -

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes señaló que “debemos ser cautos, prudentes y estar muy atentos” ante la propuesta impulsada por el gobierno nacional que conduce Javier Milei para modificar las leyes laborales.

“Cualquier modificación debe hacerse con los recursos necesarios y nunca en detrimento de la realidad de la gente”, señaló el titular de la cartera laboral tras participar de una jornada de capacitación sobre modernización administrativa y relevamiento de seguros.

Verbes sostuvo que “estamos ante discusiones de fondo en un escenario nacional muy complejo, marcado por una baja notable en el nivel de actividad económica”.

El funcionario reconoció la “necesidad de modernizar ciertas normativas” aunque consideró que hay que diferenciar la estabilidad del empleo público provincial de la situación del sector privado en Santa Cruz, donde “el impacto de la crisis nacional es altísimo”.

Llamó a analizar con “sumo cuidado” puntos sensibles de la reforma como la antigüedad, las horas extras y el régimen de vacaciones.

“Las discusiones se dan en el Congreso nacional donde las provincias tienen sus representantes”, sostuvo. (Agencia OPI Santa Cruz)