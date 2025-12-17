Vuelos afectados por conflicto sindical en aeropuertos de todo el país

- Publicidad -

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició hoy a las 08:00 una medida de fuerza que interrumpe los despegues nacionales hasta las 11:00. La acción gremial provocó cancelaciones en Flybondi y reprogramaciones en Aerolíneas Argentinas y Latam.

Flybondi canceló cuatro vuelos. Aerolíneas Argentinas postergó servicios a Catamarca, San Juan y Ushuaia para después de las 11:30. La aerolínea estatal adelantó las partidas a Santiago del Estero y Jujuy. Latam modificó sus horarios de la mañana. El conflicto impacta en las operaciones de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery y las terminales del interior.

El sindicato exige una recomposición salarial derivada de las paritarias de septiembre. La dirigencia de ATEPSA sostiene que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) incumplió los acuerdos firmados tras el conflicto de agosto. La Secretaría de Trabajo llamó a una audiencia de conciliación para las 10:00.

EANA calificó la medida como ilegítima e inadmisible. La empresa estatal afirmó que el transporte aéreo constituye un servicio esencial. Fuentes gubernamentales indicaron una inflexibilidad total por parte del sindicato ante las propuestas de diálogo.

El cronograma ratificado por ATEPSA establece nuevas interrupciones. El jueves 18 se afectarán vuelos nacionales de 16:00 a 19:00, con finalización a las 18:00 en Aeroparque. El martes 23 el cese operará de 19:00 a 22:00. El sábado 27 la medida alcanzará vuelos internacionales de 14:00 a 17:00. El lunes 29 habrá paro general de despegues de 08:00 a 11:00.

El comunicado advierte sobre un efecto dominó en la red de Aeropuertos Argentina y sugiere a los pasajeros confirmar la hora de embarque con el transportador. (Agencia OPI Santa Cruz)