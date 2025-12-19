El 24 de diciembre se tratará el Presupuesto 2026 en sesión extraordinaria

- Publicidad -

La Cámara de Diputados de Santa Cruz convocó a una sesión extraordinaria para el 24 de diciembre a las 10 horas y tratar el Presupuesto General 2026 y la emergencia climática.

Así lo comunicó el presidente de la legislatura, Fabián Leguizamón y entre los puntos del temario se prevé la designación de Natalia Linardi para el cargo de Fiscal de Estado de Santa Cruz.

El proyecto de Presupuesto 2026 cuenta con despacho por mayoría y proyecta un déficit financiero de $339.820 millones, es decir, el 11,7% de los recursos previstos para el ejercicio financiero.

- Publicidad -

El gasto para el próximo año se estipula entorno a los $3.244.867.563.642, una proyección de incremento del 33,1% respecto al 2025.

En concepto de personal se prevé el gasto por un total de $1.429.263,3 millones y se destinará a la Caja de Previsión Social erogaciones por un total de $782.287, 5 millones.

Respecto a los ingresos corrientes se prevén para el 2025 un total de $2,89 billones, un 20,4% más que durante el 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)