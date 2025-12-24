Murió la mujer que había sido baleada por su marido, un empresario de Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Silvia Abraham de 70 años falleció luego de 10 días peleando por su vida, tras haber sido baleada en la cabeza por su marido, el empresario de la construcción Martín Ibarbia.

El violento suceso se registró el 13 de diciembre en una vivienda ubicada en calle Urquiza de la zona sur de Trelew, donde Silvia recibió dos disparos de su esposo y quedó con muerte cerebral.

Tras permanecer 10 días internada en estado crítico finalmente falleció el lunes por la tarde.

Según la fiscalía que investiga el caso, Ibarbia, empresario y esposo de la víctima, “efectuó los disparos contra su pareja y luego se quitó la vida”.

Así lo señaló la fiscal Mariana Millapi, a cargo de la investigación.

De la investigación se pudo constatar de las cámaras de seguridad exteriores que no se registraron ingresos de terceras personas, lo que reforzó la hipótesis de un hecho intrafamiliar.

La causa continuará bajo la calificación de femicidio, mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes. (Agencia OPI Chubut)