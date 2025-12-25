Presupuesto aprobado: déficit asegurado, endeudamiento, pero ante todo, se aseguró el sueldo de los Vocales del STJ amigos del gobierno

- Publicidad -

El Presupuesto Provincial 2026 aprobado ayer en la Cámara de Diputados se caracteriza por un marcado déficit fiscal y una estructura de gastos orientada casi exclusivamente al sostenimiento operativo del Estado.

El 98,14% de los recursos se destina a gastos corrientes, principalmente salarios y seguridad social, dejando un margen mínimo para la inversión en infraestructura. Para cubrir el desfasaje financiero, la provincia prevé una fuerte dependencia del endeudamiento público y la emisión de Letras del Tesoro.

A los amigos no se los olvida

Asimismo ayer se aprobó la incorporación del Artículo 35, que autoriza el pago inmediato del 50% de los haberes a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados por la Ley N° 3949. Esta medida responde a que los nuevos jueces integrados con forcep por el gobierno provincial, no han percibido salarios desde su asunción debido a que dicha ley fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal, encontrándose la situación aún judicializada.

Cuadro de datos presupuestarios 2026

El detalle de lo aprobados fue el siguiente:

Categoría Detalle / Concepto Monto / Cantidad Financiamiento Fuentes de financiamiento previstas (brecha) $356.812.150.917 Límite para emisión de Letras del Tesoro $100.000.000.000 Gastos Corrientes Total Gastos Corrientes (98,14%) Cifra Mayoritaria Remuneraciones al personal (Salarios) $1.429.262.329.414 Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilaciones) $783.617.670.583 Consumo de bienes y servicios $393.253.351.161 Transferencias corrientes (Municipios y otros) $572.303.940.971 Gastos de Capital Total Gastos de Capital $60.244.959.510 Inversión real directa (Construcciones y equipos) $59.739.562.199 Transferencias de capital $418.902.311 Recursos Humanos Planta total de cargos 36.452 Distribución: Educación 14.320 cargos Distribución: Seguridad 7.175 cargos Distribución: Salud y Ambiente 5.904 cargos Distribución: Poder Judicial 2.849 cargos

Análisis de lo aprobado

El análisis del Presupuesto 2026 aprobado ayer, revela una situación de alta vulnerabilidad financiera tanto para el sistema de seguridad social como para la administración central y esencialmente los municipios. Hay dos ejes fundamentales que tiene el mayor impacto.

Déficit de las Cajas

El sistema previsional y de salud aprobado ayer presenta un desequilibrio estructural que requiere asistencia directa del Tesoro provincial para subsistir.

En cuanto a la asignación de recursos estimadas, las prestaciones de la seguridad social demandarán en la provincia de Santa Cruz un total de $783.617.670.583 durante el ejercicio 2026, vinculadas principalmente al pago de jubilaciones y pensiones.

El Ministerio de Economía fue facultado expresamente para financiar los déficits operativos de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales.

Dado que el presupuesto general prevé fuentes de financiamiento por $356.812.150.917 basadas casi exclusivamente en endeudamiento, la sostenibilidad de las cajas depende de la capacidad de la provincia para captar crédito externo y emitir Letras del Tesoro.

Asistencia a Municipios

La relación financiera con los municipios y comisiones de fomento está marcada por la discrecionalidad y la prórroga de normativas de control. No se observa en lo aprobado ayer por los diputados, que los municipios de Santa Cruz vayan a estar en condiciones mejores a las actuales.

Por Transferencia se asignan $572.303.940.971 a transferencias corrientes, de los cuales el 77,8% (aproximadamente $445.733 millones) se destina al sector público, incluyendo a los municipios y entes descentralizados.

El Ejecutivo provincial está habilitado para otorgar asistencia financiera mediante Aportes del Tesoro Provincial para atender desequilibrios financieros en las localidades, siempre que estos estén debidamente fundados, señala las condiciones.

El vicegobenador de la provincia Fabián Leguizamón –

En el presupuesto 2026 se extendió la vigencia de la Ley de Contabilidad N° 760 para todos los municipios y comisiones de fomento hasta el año 2027 inclusive, con el fin de unificar criterios de administración financiera.

El margen para que los municipios ejecuten obras propias es sumamente reducido, dado que las transferencias de capital (destinadas a inversión real por terceros) alcanzan apenas los $418.902.311 en toda la provincia.

Distribución de Cargas

Para entender la magnitud del gasto, el presupuesto fija una planta de 36.452 cargos , donde áreas clave como Salud y Ambiente cuentan con 5.904 cargos, mientras que el funcionamiento operativo del Estado (bienes y servicios) insumirá $393.253.351.161.

Dependencia crítica del crédito

El Ejecutivo provincial prevé fuentes de financiamiento por $356.812.150.917 para cubrir la brecha presupuestaria. Dichos recursos integrados por endeudamiento público e incremento de otros pasivos reflejan una dependencia del crédito para sostener el funcionamiento estatal.

Esta necesidad de financiamiento externo presiona sobre la masa coparticipable, ya que los compromisos de deuda suelen detraerse de los ingresos brutos antes de la distribución a las localidades.

El Presupuesto autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $100.000.000.000 para cubrir baches de liquidez y si bien deben cancelarse dentro del mismo ejercicio, su uso recurrente para pagar gastos corrientes (como las remuneraciones de $1.429.262 millones) puede comprometer el flujo de fondos que llega a las comunas en los meses de menor recaudación. (Agencia OPI Santa Cruz)