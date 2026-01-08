- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, oficializó la incorporación de un avión Boeing 737 Fireliner al operativo de combate de incendios en la cordillera, una maniobra que responde a un acuerdo político con la provincia de Santiago del Estero en medio de un escenario crítico que obligó al cierre de rutas y la evacuación de turistas en el Parque Nacional Los Alerces. La aeronave, matrícula LV-KJS y con capacidad para 15.000 litros, se suma a los recursos provinciales mientras los focos en Puerto Patriada y el área del Lago Menéndez mantienen en vilo a la administración local y nacional.

La gestión para el arribo de la unidad aérea fue presentada tras una conferencia encabezada por Torres y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. El mandatario chubutense reconoció que la operatividad de este recurso de gran porte depende de la colaboración del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, revelando la necesidad de la provincia de recurrir a asistencia interprovincial para reforzar un esquema que ya cuenta con cinco aviones hidrantes y un helicóptero. El Ejecutivo provincial busca con este movimiento contener el avance del fuego en zonas estratégicas mediante una capacidad de descarga superior a los medios convencionales.

Pese al anuncio del refuerzo aéreo, la situación en el terreno expone la gravedad de la emergencia ígnea. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego confirmó que el incendio en la zona de Primera Cantera, en Puerto Patriada, continúa activo, obligando a las brigadas a centrar esfuerzos en la construcción de fajas cortafuegos para la protección directa de viviendas. Paralelamente, en el Parque Nacional Los Alerces, el foco denominado “Puerto Café” avanzó hacia el sur por la margen oeste del Lago Menéndez, lo que derivó en la evacuación preventiva de senderistas y acampantes en Río Arrayanes y Lago Verde.

El fuego amenaza viviendas en Puerto Patriada pese al despliegue de 350 combatientes

El despliegue, que involucra a cerca de 350 personas entre combatientes y logística, no ha impedido que las condiciones de seguridad se deterioren en las vías de comunicación. El Gobierno dispuso el corte total del tránsito vehicular en la Ruta Provincial N°71, entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido a la nula visibilidad por humo y el riesgo inminente por la cercanía de las llamas. La medida de restricción y las evacuaciones contrastan con la expectativa generada por la llegada del avión, evidenciando que la capacidad de respuesta se encuentra tensionada al máximo por las condiciones climáticas y la propagación de los focos. (Agencia OPI Chubut)