Gobierno vetó reasignación de coparticipación de regalías dispuesta por Diputados

(OPI TdF) – La vicegobernadora Mónica Urquiza vetó la ley sancionada por la Cámara de Diputados fueguina que pretendía reasignar del 20 al 28% la coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburíferas.

El veto firmado por Urquiza califica la medida adoptada por los legisladores provinciales como “desproporcionada e irracional”.

El decreto veta totalmente la ley aprobada el 22 de diciembre que buscaba modificar el sistema de distribución de las regalías de gas y petróleo.

El gobierno que encabeza Gustavo Melella sostiene que la norma tiene “ausencia de estudios técnicos que respalden la iniciativa legislativa” y cuya letra de la ley “expone a la Provincia a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva” y compromete la planificación financiera de mediano y largo plazo.

La medida pone “en riesgo la prestación de servicios esenciales como salud, seguridad y justicia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)