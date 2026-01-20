Se reavivó el fuego en Puerto Patriada

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los focos que estaban siendo controlados en Puerto Patriada se reactivaron este lunes producto de las condiciones meteorológicas con fuertes vientos y altas temperaturas en la región.

Los brigadistas reforzaron las tareas en Bahía Las Percas donde desde el mediodía del lunes una importante columna de humo se observó desde distintos puntos de la Comarca Andina.

Más de 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, trabajaron durante toda la jornada en tareas de combate y contención, con el objetivo de frenar el avance del fuego y evitar que alcance zonas pobladas o sectores forestales sensibles.

- Publicidad -

Desde que se inició el fuego el 11 de enero, afectó a más de 14 mil hectáreas. (Agencia OPI Chubut)