Torres y gobernadores patagónicos pidieron la emergencia por incendios forestales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – En un escenario de incendios forestales activos en Chubut con más de 40 mil hectáreas afectadas en el Parque Nacional Los Alerces, el gobernador Ignacio Torres obtuvo el consenso junto a los gobernadores de la región patagónica para reclamar al Congreso Nacional la declaración de la emergencia ígnea.

Torres encabezó este martes el encuentro junto a sus pares del sur donde participaron de manera virtual los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

También se sumaron los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de El Hoyo, César Salamín; de Lago Puelo, Iván Fernández; de Cholila, Silvio Bourdgham; y de El Maitén, Oscar Currilén.

- Publicidad -

Además, concurrieron el ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, y de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Leticia Esteves.

Torres remarcó la importancia de “dimensionar lo que está sucediendo” y describió que “al día de hoy se quemaron 168 mil hectáreas en La Pampa, más 45 mil en Chubut, alrededor de 10 mil en Río Negro, 6 mil en Neuquén y aproximadamente 700 hectáreas en Santa Cruz”.

“Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación, las superficies afectadas equivalen a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó.

“Los gobiernos de la Patagonia entendemos que la Patagonia no es un territorio aislado. El fuego no pide permiso, no pregunta ‘qué jurisdicción es’ y tampoco lo hace con el productor o el vecino que perdieron su emprendimiento o su vivienda; tampoco discrimina partidos políticos”, dijo Torres quien reclamó que ante “una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias”.

El mandatario provincial sostuvo que “hay brigadistas de prácticamente todas las provincias de la Argentina, más la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias, atacando el fuego en Chubut; por este motivo, solicitamos a toda la dirigencia que la misma unidad nacional que hoy tenemos para combatir este incendio la llevemos al Congreso para aprobar la Emergencia Ígnea”.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mencionó que “años atrás, en nuestra provincia atravesamos una situación similar y sabemos lo que significa poner todo y que no sea suficiente; por eso, primero está la solidaridad y el acompañamiento a Torres y al resto de los gobernadores de la Patagonia, sin mezquindades ni intereses secundarios”.

Sostuvo que el proyecto de Emergencia Ígnea debe recibir “un tratamiento rápido, porque necesitamos disponer de fondos urgentes no solo para prevenir, sino también para combatir los incendios”.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que “es fundamental que exista una labor coordinada entre la Nación y las provincias” y se refirió al incendio forestal ocurrido días atrás en El Chaltén, donde “no podemos permitir tanta burocracia en Parques Nacionales, porque las provincias tienen el derecho a intervenir inmediatamente, por más de que no sea su jurisdicción, más aún cuando tenemos una población cerca, como ocurre donde se están registrando los incendios”.

Pidió endurecer las medidas “con aquellos turistas que no respetan las reglas y tampoco a nuestros bosques naturales; y si las capacitaciones que muchas veces se dan antes de comenzar a recorrer un sendero no tienen efecto, esto se tendrá que hacer entender a través de nuevas leyes que realmente castiguen a los que generan este tipo de catástrofe, perjudicando no solamente al lugar, sino también poniendo en riesgo a los pueblos”. (Agencia OPI Chubut)