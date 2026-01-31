Diego Santilli defiende la reforma laboral frente a Kicillof

- Publicidad -

El ministro del Interior Diego Santilli denunció que el kirchnerismo bloquea la baja del Impuesto a las Ganancias en la reforma laboral para sostener la recaudación estatal.

Mientras el gobernador Axel Kicillof sostiene que la reforma impulsada por Javier Milei vulnera derechos básicos como las vacaciones y el descanso, el Ejecutivo nacional plantea una lógica de supervivencia financiera para el sector privado. La gestión central afirma que el modelo de la provincia de Buenos Aires prioriza el ingreso fiscal por sobre la creación de empleo genuino.

Según Diego Santilli, la oposición prefiere que las empresas enfrenten costos impositivos más altos, lo cual derivaría en el cierre de unidades productivas. Por su parte, el bloque opositor califica la iniciativa libertaria como un discurso de libertad que, en la práctica, restringe beneficios históricos de los trabajadores argentinos.

La falta de acuerdo en el Congreso respecto a la reforma laboral posterga la definición sobre el alivio fiscal, manteniendo la presión impositiva sobre los salarios y las pymes en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)