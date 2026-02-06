Unos 500 brigadistas combaten en fuego en distintos puntos de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El operativo del combate del fuego en distintos puntos del noroeste de Chubut sigue intensificándose por los focos activos que se mantienen en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

En un comunicado oficial se indicó que las tareas se llevan adelante con el apoyo de numerosos medios aéreos, brigadistas de distintos puntos del país para intentar sofocar el fuego que aún está activo.

Alrededor de 500 combatientes, 15 medios aéreos, 14 autobombas y 9 camiones cisterna, entre otro equipamiento, se encuentran abocados a las tareas desplegadas en las zonas de Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que “los recursos empleados incluyen aviones hidrantes, helicópteros con helibalde, maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras) y 60 camionetas. Se destaca además la colaboración de personal de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Río Negro”.

El incendio denominado “Puerto Café”, iniciado el 9 de diciembre dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa con fuego activo fuera del perímetro y las tareas se realizan con las zonas de Vaca Muerta, Piedras Bayas, Pampa de Sarsa y Villa Lago Rivadavia.

En tanto, el operativo en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada hubo reactivaciones en “la zona de El Coihue, dentro del perímetro, y donde el personal pudo trabajar construyendo líneas y enfriamientos, con equipos de agua sin dificultades”.

En otros puntos calientes se estuvo trabajando con herramientas manuales para contener los focos y realizar cortafuegos junto al apoyo de medios aéreos. (Agencia OPI Chubut)