La inflación porteña saltó al 3,1% y marca el registro más alto de los últimos diez meses

- Publicidad -

El índice de precios en la Ciudad de Buenos Aires rompió la tendencia de desaceleración y marcó un 3,1% en enero. El dato reportado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) confirma el nivel más alto de los últimos diez meses y enciende una luz de alerta sobre la inercia inflacionaria al inicio del año 2026.

La medición interanual del IPCBA se ubicó en 31,7%, apenas 0,1 punto porcentual por debajo del cierre de diciembre. A pesar de la leve baja técnica en la comparación año contra año, la aceleración mensual expone la fragilidad del costo de vida frente a los ajustes estacionales.

Los rubros que traccionaron la suba

El informe técnico desglosa que el incremento no fue uniforme, sino que respondió a cinco motores específicos que golpearon el poder adquisitivo en el primer mes del año:

- Publicidad -

Recreación y cultura , impactado directamente por la temporada de verano.

, impactado directamente por la temporada de verano. Restaurantes y hoteles , en línea con el movimiento turístico.

, en línea con el movimiento turístico. Alimentos y bebidas no alcohólicas , el componente más sensible para la canasta básica.

, el componente más sensible para la canasta básica. Seguros y servicios financieros , reflejando actualizaciones en el sector bancario y patrimonial.

, reflejando actualizaciones en el sector bancario y patrimonial. Transporte, afectado por la estructura de costos operativos.

Este registro del 3,1% en territorio porteño funciona como un anticipo crítico para el dato nacional que el INDEC publicará este martes 10 de febrero.

Las consultoras privadas estiman que la inflación nacional rondará el 2,5%, pero la divergencia con el dato de CABA plantea interrogantes sobre la dispersión de precios relativos entre la capital y el resto del país. El mercado financiero aguarda la confirmación oficial para validar si el rebote es un fenómeno aislado o una tendencia generalizada. (Agencia OPI Santa Cruz)