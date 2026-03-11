Gustavo Melella consolida el desembarco de inversiones chinas en la provincia

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – La promesa oficial de terminar con la crisis energética en la capital fueguina tiene ahora bandera asiática. El Gobernador Gustavo Melella recorrió lo que será la nueva usina eléctrica de la ciudad junto al Embajador de China, Wang Wei.

El acuerdo sella un fuerte compromiso a largo plazo con el capital extranjero. La obra promete multiplicar la generación eléctrica y garantizar la luz en los hogares e industrias de Ushuaia por los próximos 30 años, una respuesta que el vecino espera desde hace tiempo.

Este megaproyecto nace de un convenio directo entre la empresa estatal Terra Ignis S.A. y la firma de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. Esta última corporación será la responsable absoluta del desarrollo del proyecto.

Hoy, el escenario es apenas un predio de cuatro hectáreas sobre la ruta 35, cruzando el Río Olivia. La Ministra de Energía de la Provincia, Gabriela Castillo, admitió que el lugar era una vieja cava de extracción de áridos donde recién comenzó el movimiento de suelo.

Lo cierto es que la estructura principal aún está del otro lado del mundo. Mientras en la isla solo hay un contenedor con anclajes, el cargamento pesado de equipos espera en un puerto en China, con la promesa de ser embarcado esta misma semana hacia Ushuaia.

Pero la usina parece ser solo la puerta de entrada para otras ambiciones. Este martes por la mañana, la comitiva y el Gobierno Provincial avanzarán sobre negocios en petroquímica, infraestructura, hidrocarburos, y viviendas, buscando ampliar el margen de influencia.

Para la foto del predio no faltó nadie del arco político. La recorrida incluyó a Legisladores, Concejales, autoridades del Gobierno Provincial y representantes de la industria tecnológica china como Huawei, todos expectantes ante el desembarco de estas nuevas inversiones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)