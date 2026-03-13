Detienen en Caleta Olivia a un hombre acusado de ahorcar a una mujer hasta su muerte

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La Policía de Santa Cruz detuvo a S.F. Navarro por el femicidio de Ada Barrozo Quilo en Caleta Olivia. La muerte ocurrió la madrugada del miércoles 11 de marzo. Ada Barrozo Quilo, de 44 años, perdió la vida en una vivienda del barrio 132 Viviendas, sobre la calle Las Margaritas al 1500.

A las 2:40 se solicitó asistencia médica de emergencia. El acusado relató a los efectivos de la Comisaría Quinta que la mujer “habría perdido el conocimiento mientras mantenía relaciones sexuales”. Navarro, de 34 años, y un amigo de 28 años a quien contactó para pedir ayuda, intentaron maniobras de RCP.

El personal de salud arribó al domicilio y constató la ausencia de signos vitales. La causa inició bajo la carátula de muerte dudosa. El relato del hombre dejó dudas inmediatas entre los profesionales médicos que intervinieron en la vivienda.

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El cuerpo ingresó a la morgue judicial. La pericia forense fue determinante. El informe detectó signos compatibles con estrangulamiento manual y estableció la asfixia mecánica como causa irrefutable del deceso.

El resultado forense desmintió la coartada inicial y dio un giro total a la investigación. El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia ordenó la captura del hombre. La Policía de Santa Cruz detuvo a Navarro, quien permanece incomunicado bajo estricta custodia.

El sospechoso afrontará la indagatoria en las próximas horas ante el juez y el fiscal de la causa.

La División Criminalística avanza con las tareas periciales. Los investigadores buscan rastros físicos y verifican posibles signos de lucha en el domicilio. La policía analiza las comunicaciones telefónicas de la madrugada para reconstruir la secuencia exacta de los hechos que derivaron en el crimen. (Agencia OPI Santa Cruz)