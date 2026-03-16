Monitorean al salmón Chinook en el río Lapataia

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(OPI TdF) – Un equipo de investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) realizarán un monitoreo del salmón Chinook, una especie invasora que se encuentra en el río Lapataia dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego.

El salmón Chinook genera impactos negativos en todos los ecosistemas que coloniza en el sur patagónico y se buscará efectuar un control para minimizar sus efectos sobre el ambiente.

Desde el CADIC indicaron que “se colocan redes de pesca en el río Lapataia, que son supervisadas por personal capacitado. Los salmones capturados serán analizados para obtener información sobre su crecimiento, comportamiento y dinámica poblacional”.

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Las actividades se realizan de manera conjunta con personal de Parques Nacionales y docentes y alumnos de la carrera de Ingeniería Pesquera de la UTN, en el marco de un proyecto de investigación y control de la especie que se desarrolla desde hace más de 10 años.

Señalaron que el objetivo “es estudiar la invasión de esta especie, su interacción con las especies nativas y generar información clave para mejorar las estrategias de manejo y control”.

En ese sentido, pidieron a “visitantes y pescadores habilitados, para poder desarrollar las tareas en un marco de seguridad y respeto, seguir las indicaciones del personal y no interferir en las áreas de trabajo. Agradecemos su colaboración para continuar con estas acciones de investigación y conservación del Parque Nacional”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)