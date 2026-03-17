Cumbre oficial por la causa $Libra y la agenda legal

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Una mesa de emergencia comenzó a funcionar a las 11 en la planta baja de la Casa Rosada. El titular de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza la cumbre bajo la presión de la Causa $Libra y las críticas por su viaje familiar a Punta del Este.

La convocatoria agrupa a figuras centrales como el titular de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Interior, Diego Santilli. Los acompañan el jefe de Diputados, Martín Menem, y la líder del bloque de LLA en la cámara alta, Patricia Bullrich.

Los nombres que completan el esquema táctico incluyen al armador Eduardo “Lule” Menem y al asesor presidencial Santiago Caputo. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, también aporta al diseño de la agenda parlamentaria del oficialismo.

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Por su parte Karina Milei asumió desde la Secretaría General de la Presidencia el encolumnamiento total de la tropa. El escándalo mediático estalló cuando Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó a Estados Unidos con Javier Milei a bordo del ARG 01.

El cronograma legislativo expone dos prioridades absolutas para los meses venideros. Las autoridades reclamarán la media sanción restante de la Ley de Glaciares y girarán al Congreso el proyecto de la Ley de Financiamiento Universitaria.

Otra meta de gobierno persigue una reforma política destinada a modificar el actual sistema de votación. Las filas de La Libertad Avanza estructuran la maquinaria partidaria para garantizar la victoria en los comicios de las elecciones presidenciales de 2027.

Un elemento crítico altera la tranquilidad de los despachos tras la filtración de material judicial confidencial. Los peritos extrajeron cruces de mensajes en el teléfono de Mauricio Novelli con esferas del gobierno originados el 14 de febrero de 2025.

Ese escenario de crisis enmarcó la primera reunión oficial sin la presencia de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. La Casa Rosada echó formalmente a Sebastián Amerio para oficializar la entrada en funciones de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Todos estos movimientos de piezas cuentan con el respaldo absoluto de la menor del clan presidencial. La funcionaria audita sistemáticamente las carteras nacionales para sumar alfiles leales y amplificar el tamaño de su radio de acción estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)