Silvia D’Andrea asumió en la Secretaría de Cultura

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La ex concejal de Río Gallegos y vocal del Poder Ejecutivo ante la Caja de Previsión Social, Silvia D’Andrea asumió este martes como nueva titular de la Secretaría de Estado de Cultura.

La asunción de D’Andrea se confirma en una semana de recambios de autoridades en diversas áreas de gobierno, y de esta manera su designación se produce tras el alejamiento semanas atrás de Adriel Ramos.

Necesitamos que la cultura esté en todos lados. Hay mucho que hace la gente y es cultura, y nosotros debemos no solamente capitalizarlo, sino también potenciarlo y bancarlo, profundamente bancarlo” sostuvo la funcionaria.

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Además, se confirmó que el Director Provincial de Cultura será el artista Marcelo “Chino” Paredes. (Agencia OPI Santa Cruz)

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