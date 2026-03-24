Bullrich fijó posición por los 50 años del golpe

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Patricia Bullrich analizó hoy el significado del aniversario del golpe de Estado en Argentina. La Jefa del bloque de senadores de LLA publicó un descargo a través de sus redes sociales oficiales. La senadora remarcó que la violencia y el terror resultan inaceptables para imponer ideas en una sociedad moderna.

El Poder Ejecutivo lanzó un video por los 50 años del 24 de marzo de 1976. El material audiovisual equipara el terrorismo de Estado con el accionar de las guerrillas de los años ‘70. La pieza contiene testimonios cruzados sobre los hechos violentos que marcaron aquella década.

Una nieta recuperada relató su experiencia de apropiación ilegal frente a las cámaras oficiales. Un policía con condena firme por delitos de lesa humanidad la retuvo tras el quiebre institucional. El video suma también el relato del hijo de un coronel del ejército argentino. El Ejército Revolucionario del Pueblo asesinó al uniformado tras un secuestro en 1974.

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La funcionaria de LLA insistió en que la República es la base de toda construcción política sólida. Sus declaraciones coinciden con la conmemoración oficial del 50 aniversario del inicio de la dictadura. (Agencia OPI Santa Cruz)