Convocan a una movilización de familiares de víctimas de delitos en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Familiares de víctimas de homicidio en Comodoro Rivadavia convocaron a una movilización en reclamo de justicia y visibilizar los casos no resueltos para el próximo 10 de abril.

Una de las convocantes es Jessica Schwab, hermana de Valeria que fue asesinada el 13 de enero cuando salió a realizar una caminata habitual en la costa de la ciudad, sostuvo que “necesitamos que salgan a las calles para que sea visible que ya estamos cansados. Si nos quedamos todos sentados en nuestras casas, estas cosas no van a cambiar”.

La marcha está convocada para el próximo viernes a las 20 horas y se concentrarán en la plaza de la Escuela 83.

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También se sumará la familia de Rodrigo Fonseca, operario petrolero que falleció tras un accidente en 2023.

“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para nadie” reza la convocatoria y Rosario Fonseca, familiar de una de las víctimas, afirmó que “pasan los años y lamentablemente uno siempre está esperando. Estamos en un lugar muy solitario, muy vacío y muy doloroso. Estamos buscando un cambio y este dolor nos hace querer despertar un cambio en la sociedad, porque uno nunca sabe cuándo te toca estar de este lado”. (Agencia OPI Chubut)